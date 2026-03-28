Previsión meteorológica
Catalunya eleva la alerta por fuerte viento ante la previsión de rachas de más de 90 km/h este domingo
Protecció Civil pide prudencia y especial cuidado en las actividades al aire libre en las próximas horas
Catalunya activa avisos por viento y nieve en los Pirineos ante un fin de semana en que se espera la llegada de una masa de aire polar
Ante la previsión de fuertes rachas de viento de más de 90 km/h en muchos puntos de Catalunya este domingo, especialmente en la mitad norte y este, y de más de 108 km/h en el Pirineo, donde habrá torb, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha elevado a alerta naranja el aviso por viento. Las ráfagas de Tramontana podrán ser especialmente virulentas en el Empordà y en cotas altas del Ripollès, el Berguedà y el Solsonès.
El plan Ventcat está activado ya este sábado, con avisos por viento en toda la franja de los Pirineos, por nieve en la Vall d'Aran y por temporal marítimo en la costa de l'Empordà, con lo que Protecció Civil pide prudencia y especial cuidado en las actividades al aire libre en las próximas horas.
Bajada de la cota de nieve
La masa de aire polar que se espera que llegue a la Península Ibérica a partir de este domingo irá acompañada de una bajada clara de la cota de nieve hasta los 600 metros en el Pirineo Occidental y de olas que pueden superar los 2,5 metros (marejada) en la Costa Brava. “Estamos ante una nueva situación de norte como la de hace 15 días, pero parece que no tendrá la misma intensidad”, ha señalado la subdirectora de Protección Civil, Imma Solé, en declaraciones a la ACN.
A partir de las 6 horas de la mañana de domingo y hasta las 18 h de la tarde, toda Catalunya estará bajo aviso por viento de componente norte, la mitad norte del territorio en aviso naranja por peligro alto y el resto en aviso amarillo por peligro moderado.
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