Noches y madrugadas frías: el tiempo en Catalunya, según el Meteocat

Parece que el invierno aún no se ha ido del todo en Catalunya: aunque el sol sea el protagonista de la mayor parte del día y las precipitaciones vayan disminuyendo, las temperaturas están muy por debajo de los valores habituales en primavera.

Sin embargo, el tiempo adverso de los pasados días ya no alcanzará niveles tan altos de inestabilidad.

Previsión meteorológica para este viernes

Durante este viernes, en la mayor parte de Catalunya se espera un día soleado, con nubes que crecerán por la tarde en el litoral, prelitoral y otros puntos del interior del territorio.

Hasta el final de la jornada no se esperan precipitaciones en ningún punto, excepto en el Pirineo, donde son probables con cotas de nieve alrededor de los 700 y 900 metros hasta el mediodía. De todas formas, no se descartan algunos chubascos débiles en el Camp de Tarragona y el litoral central durante la noche.

Viento y temperaturas

El viento de este viernes probablemente será moderado, aunque con ráfagas muy fuertes en el Pirineo, Girona y en el noroeste sur de Tarragona.

De esta forma, tanto el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantienen activos los avisos por viento en Lleida y Girona, y por temporal costero en esta última provincia.

El Meteocat anuncia además que las temperaturas mínimas de este viernes serán ligeramente más bajas, incluso, en la mayoría de zonas en la provincia de Lleida registrarán valores bajo cero durante las primeras y últimas horas del día, y habrá heladas en el Pirineo.

Con todo, las máximas podrían subir de forma sutil en el oeste de la comunidad, y oscilarán entre los 15ºC y los 20ºC, pudiendo dejar un ambiente más agradable en las horas de la mitad de la jornada.

Sábado casi sin lluvia

Para este sábado, la previsión meteorológica apunta a una mañana poco nubosa, que evolucionará hacia un cielo cubierto por la tarde.

Las precipitaciones cesarán en la mayor parte de Catalunya a excepción del Pirineo, donde podría llover y nevar a partir del mediodía y la cota de nieve bajará de los 1.200 a los 800 metros.

En general, los termómetros no sufrirán grandes cambios. Eso sí, las temperaturas máximas podrían experimentar una sutil subida en el cuadrante nordeste.

El viento, por su parte, se prevé flojo de dirección variable en toda la comunidad y con rachas fuertes en puntos del Empordà. Aun así, los avisos por viento seguirán activos en Lleida y Girona, y en esta última provincia también por mal estado del mar.

Qué tiempo hará el Domingo de Ramos en Catalunya

De cara al primer día festivo de Semana Santa, el Domingo de Ramos, se espera un cielo más despejado con sol y algunos intervalos de nubes. De todas formas, durante la primera mitad de la jornada serán probables las precipitaciones en el Pirineo, el litoral y el prelitoral.

Mientras, las temperaturas mínimas mantendrán valores similares a los pasados días, pero las máximas podrían ser ligeramente menores. Por tantp, la semana acabará con frío.

Avisos de nivel naranja

La cota de nieve podría ir subiendo de los 300 y 500 metros, a los 600 y 800 metros, con acumulaciones significativas en la Vall d'Aran. El viento podría llegar con ráfagas muy fuertes en el Pirineo, Prepirineo y en las provincias de Girona y Tarragona, sin descartar las rachas huracanadas en cotas altas del Pirineo y alguna probable ventisca.

Por ello, el Meteocat y la Aemet han activado avisos de hasta nivel naranja por nieve y viento en Lleida, y por viento y temporal costero en Girona y Tarragona.