Ni el récord de nieve salva la temporada de esquí en el Pirineo: cierres, cancelaciones y una recta final marcada por los temporales

La temporada de esquí 2025-2026 está a punto de finalizar -las pistas suelen cerrar tras Semana Santa- y probablemente será recordada por ser muy atípica. Pese a que ha sido una temporada en la que se han batido varios récords de acumulación de nieve, los temporales han sido los protagonistas.

Según el Meteocat, "la sucesión de episodios de precipitación ha generado un invierno muy nivoso, especialmente en el Pirineo oriental. La estación meteorológica de Núria (1.971 m, Ripollès) alcanzó 144 cm de nieve acumulada, un nuevo récord de sus 26 años de datos, y que supera los 142 cm registrados en enero de 2006", según explica el Meteocat en su página web.

Otro ejemplo de la gran cantidad de nieve que ha caído este año en los Pirineos es Port Ainé. Esta estación de esquí, ubicada en el municipio de Rialp (Pallars Sobirà, Lleida), ha sido la cuarta estación del mundo con mayor acumulación de nieve esta temporada.

Cancelaciones y cambios de fecha

Pese a eso, la gente se ha replanteado ir a esquiar por los temporales. Según ha publicado el medio 'Segre', un hotelero llamado Carles Cortina, de València d'Àneu (Pallars Sobirà, Lleida), afirma que ha tenido muchas cancelaciones este año y muchos clientes han optado por cambiar fechas. El hombre admite que "hay quien se ha quedado con las ganas de esquiar con buen tiempo".

Desde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que gestiona algunas estaciones de esquí como Port Ainé y Espot, afirman que "casi no ha parado de nevar durante 40-45 días; quizás la gente que no vive en la montaña no se da cuenta de lo que supone esto para que una estación siga funcionando".

Cierre de estaciones de FGC

Según datos de FGC recogidos por 'Segre', después de 99 días de temporada, sus estaciones han cerrado las puertas en ocho ocasiones: cuatro Port Ainé, dos Espot y dos más Boí Taüll. Aunque la mayor afectación ha sido en cotas altas, clausuradas por completo 28 días entre los tres complejos.

Aun con esas cifras, la consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha calificado como una temporada histórica de invierno, ya que las estaciones de FGC han registrado más de 20.000 visitantes durante los meses más intensos de la temporada.

Viento y nieve empeoran la temporada

El alcalde del municipio donde se encuentra Port Ainé, Gerard Sabarich, explica que "durante la Navidad fue excepcional, pero enero y febrero han sido mucho peores por el viento y la nieve que ha caído". Además, aconseja a la gente llevar cadenas porque, si no, se generan colapsos e incluso el cierre de alguna vía.

Con la combinación de récords de nieve acumulada y los múltiples cierres de algunas estaciones de esquí, esta temporada queda marcada como una de las mejores de los últimos años y, al mismo tiempo, una en la que se ha sufrido mucho para poder mantener las estaciones en funcionamiento.