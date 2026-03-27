Catalunya activa avisos por viento y nieve en los Pirineos ante un fin de semana donde se espera la llegada de una masa de aire polar

Catalunya se adentra a partir de este viernes en un fin de semana de calma meteorológica en buena parte del territorio y una situación algo convulsa en las comarcas pirenaicas. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activado avisos por viento en toda la franja de los Pirineos, por nieve en la Vall d'Aran y por temporal marítimo en la costa de l'Empordà. Todo ello, a la espera de que, tal y como indican los modelos, a partir del domingo podría producirse la llegada de una masa de aire polar sobre la Península Ibérica que podría derivar en un descenso de las temperaturas de cara a Semana Santa. Los meteorólogos afirman que aún es pronto para saber cómo evolucionará este fenómeno y qué impactos podría dejar en Catalunya ya que, por el momento, la incertidumbre sigue siendo alta.

Este viernes se espera una jornada relativamente estable en toda Catalunya, con cielos despejados y temperaturas a la baja respecto a los valores registrados en días anteriores. El Servei Meteorològic ha activado avisos amarillos por viento y rachas de más de 70 km/h en todos los Pirineos. También se han activado avisos de nivel naranja por temporal marítimo en el Empordà ante el riesgo de olas de más de 2,5 metros. El grueso de estos avisos se han activado a lo largo de esta mañana y se mantendrán encendidos durante buena parte del fin de semana. Protecció Civil, por su parte, afirma que mantiene activada la prealerta de sus planes frente a fuertes vientos.

Fin de semana nublado

Los técnicos de predicción afirman que el sábado se perfila como un día nublado en prácticamente toda Catalunya. Las nubes en aumento a partir de mediodía hasta quedar el cielo cubierto a lo largo del día. A partir de la tarde se espera precipitación débil en el extremo norte del Pirineo y, al final del día, en el resto del tercio norte. Estos chubascos coincidirán con una bajada de la cota de nieve de 1200 a 800 metros y todo ello podrá dar lugar a intensas nevadas en algunos puntos. En el Empordà y cimas del Pirineo, viento de componente norte moderado con rachas fuertes y algunas muy fuertes. Para esta jornada hay activados varios avisos por nieve y viento en los Pirineos así como por temporal marítimo en el Empordà.

El domingo la situación podría complicarse. Sobre todo por el impacto del viento. Los modelos hablan de fuertes viento de componente norte entre moderado y fuerte con rachas muy fuertes, sobre todo en el tercio sur, en el Pirineo, en el Prepirineo y en el cuadrante noreste. En puntos del litoral y prelitoral central el viento también soplará con fuerza, sobre todo en los alrededores de Tarragona. Se espera precipitación débil o moderada en forma de nieve en el extremo norte del Pirineo, aunque hasta la mañana también puede afectar al resto de la cordillera. Los avisos por viento y nieve durante esta jornada serán más extendidos y se activarán hasta de nivel naranja en varias comarcas.

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A partir del lunes parece que la situación podría calmarse. Aunque, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los meteorólogos vigilan de cerca la formación de "un sistema de bajas presiones" que podría dejar "posibles precipitaciones en los tercios este y sur peninsulares y especialmente en Baleares, pudiendo ser fuertes y abundantes en caso de producirse". Todavía no está claro ni dónde ni cómo se formará esta estructura ni su potencial impacto en Catalunya. Por ahora los modelos se muestran aún muy inciertos por lo que habrá que esperar a ver cómo evoluciona la situación.