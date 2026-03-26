Vuelve el invierno a Catalunya: lo dice el Meteocat

La renovación de masas de aire frío ya han traído un cambio de tiempo en Catalunya.

El ambiente soleado de este jueves puede engañar, puesto que el día estará marcado por un temporal de viento y una notable bajada de temperaturas. Incluso pueden volver los chubascos, sobre todo por la noche.

Previsión meteorológica para este jueves

Este jueves, Catalunya ha amanecido con nubes bajas en el litoral y prelitoral, aunque ya han ido desapareciendo, dando protagonismo al sol en la mayoría del territorio.

Hasta la mitad de la mañana y por la tarde son probables algunas precipitaciones débiles de nieve en la vertiente norte del Pirineo, a partir de 800 y 1.000 metros, y en forma de chubascos aislados en puntos del litoral y prelitoral central.

Las temperaturas sufrirán un descenso notable en gran parte de la comunidad, que pueden llegar a mínimas bajo cero en puntos más elevados de la provincia de Lleida y con heladas en el Pirineo, que pueden recordar a valores más propios del invierno.

Avisos de nivel naranja

El viento del noroeste será moderado, aunque con ráfagas fuertes en la mitad sur de Tarragona, el Empordà gerundense y en cotas altas del Pirineo y Prepirineo. Además, podrían ser rachas localmente huracanadas de madrugada en el interior sur de Tarragona.

De esta forma, la Aemet y el Meteocat mantienen activos los avisos por viento en Tarragona, Lleida y Girona. En esta última provincia también hay avisos de nivel naranja por mal estado del mar.

Viernes en Catalunya

De cara al viernes, el Meteocat anuncia un día poco nublado, con nubes altas que dejarán el cielo cubierto a mitad de la jornada en la mayoría de Catalunya.

Durante la madrugada del jueves al viernes se esperan precipitaciones en el litoral central en forma de lluvia o chubascos débiles, que podrían repetirse en las últimas horas del viernes.

En el norte del Pirineo podrían llegar en forma de nieve, con una cota alrededor de los 700 y 900 metros, probablemente acompañada de ventisca.

Las temperaturas seguirán siendo bajas, aunque probablemente se mantendrán sin cambios notables respecto al día anterior.

Barcelona. 20 de enero del 2026. Gente con paraguas y chubasqueros por las lluvias en Barcelona, Plaza Catalunya. Fotos de Sandra Roman. / Sandra Román

El viento del noroeste será moderado en general. Excepto en el Pirineo, el sur de Tarragona y el Empordà, donde podrían seguir las ráfagas muy fuertes.

Aunque los avisos de las agencias meteorológicas seguirán activados por temporal costero en Tarragona y Girona, y por viento en esta última provincia.

Sábado más tranquilo

La previsión meteorológica del sábado es de una jornada nubosa. Las precipitaciones ya no se esperan en ninguna zona, excepto en los Pirineos, donde serán de intensidad débil y en cotas sobre los 1.200 y 1.400 metros.

Sin embargo, el frío continúa, ya que los termómetros no sufrirán variaciones de ningún tipo.

El viento seguirá siendo moderado del noroeste, con probables rachas muy fuertes en el Empordà, Pirineos y sur de Tarragona.

Los avisos del Meteocat y la Aemet se reducen al temporal costero en Girona.

Domingo de Ramos soleado

El último día de esta semana, y coincidiendo con el primer día festivo de Semana Santa -el Domingo de Ramos-, se espera un día de sol en la mayoría del territorio. Menos en el Pirineo, donde podría haber nevadas en cotas alrededor de los 600 y 800 metros.

Las temperaturas probablemente se mantengan sin cambios, salvo en el litoral central, donde las máximas podrían ascender ligeramente.

El viento podría seguir siendo moderado, con ráfagas muy fuertes en el Empordà, Pirineos y sur de Tarragona.