La Semana Santa podría ser más fría de lo normal y con posibilidad de lluvias dispersas en varias parte de España

Se acerca la Semana Santa en España y en la mayoría de hogares la pregunta es la misma. Y es qué tiempo hará durante estos días tan señalados en el calendario que, además, para muchos coinciden con jornadas festivas, viajes o simplemente momentos de descanso. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este año, por primera vez, realizará predicciones especiales para explicar cómo pintan esos días desde el punto de vista meteorológico. Este miércoles se ha publicado el primer boletín de este programa y, según afirman los especialistas, por ahora todo apunta a una Semana Santa más fría de lo normal y con posibilidad de lluvias dispersas en buena parte de España.

Entre el jueves 26 al sábado 28, los modelos apuntan a que el tiempo será mayormente estable en gran parte de España, con cielos despejados. Sin embargo, en el norte peninsular y en Baleares habrá nubes y lluvias, que en la montaña podrán ser nieve. También podrían caer lloviznas muy aisladas en el Estrecho y en la zona de Alborán. Las temperaturas bajarán de forma notable el jueves y se mantendrán con pequeñas variaciones después. Habrá heladas en las montañas y en partes de la meseta norte. En este periodo se espera que el viento soplará con fuerza en varias zonas, con rachas muy fuertes en el nordeste, en Baleares y en los litorales de Galicia.

Después, del domingo 29 de marzo al miércoles 1 de abril, los pronósticos indican que el tiempo en la Península seguirá mayormente estable, con cielos despejados y pocas lluvias, limitadas al norte y en forma de nieve en el Pirineo. Sin embargo, algunos modelos indican que para entonces podría producirse "el descuelgue de un sistema de bajas presiones sobre el Mediterráneo que provocará un aumento de la inestabilidad en Baleares, con precipitaciones que podría ser fuertes". Los expertos afirman que este sistema también podría afectar a otras zonas del territorio peninsular, "quedando abierta la posibilidad de que las precipitaciones acabaran dándose en regiones de los tercios este y sur peninsulares, sin descartarlas fuertes y abundantes en caso de producirse".

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Las previsiones de Aemet coinciden con el de otras plataformas especializadas en información meteorológica. El portal eltiempo.es, por ejemplo, estima que esta Semana Santa las temperaturas máximas que se quedarán por debajo de los 15 grados en casi toda la mitad norte del país y en ciudades como Bilbao, Zamora o Madrid. En el suroeste y este peninsular se espera que los termómetros no pasen de los 20 grados. Y con un poco de suerte, las máximas más altas de este periodo se registrarán en lugares como Sevilla, donde se esperan valores de como mucho 22 grados. Meteored, por su parte,a firma que los modelos apunta a un escenario marcado por una atmósfera muy dinámica y sin un patrón estable dominante y que, por lo tanto, habrá que seguir con atención.