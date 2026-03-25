Mistral y Tramontana: los vientos protagonistas esta Semana Santa en Catalunya

La previsión meteorológica para esta Semana Santa 2026 aún no es del todo precisa. Pero sí se pueden hacer predicciones tempranas según las tendencias climáticas que muestran los mapas del tiempo.

Las probabilidades de inestabilidad son mayores en el entorno del Mediterráneo, por lo que Catalunya podría verse afectada.

Días previos inestables

Estos días previos a los festivos, desde este miércoles hasta el sábado, serán algo inestables en Catalunya, con frío y algunas lluvias.

La mayor causa del tiempo adverso es el viento del norte, se esperan ráfagas muy fuertes de Mistral y Tramontana, sobre todo en el sur de Tarragona, el Empordà y los Pirineos, por los que la Aemet y el Meteocat ya han activado avisos, de incluso nivel naranja, hasta este jueves.

Sin embargo, tampoco es un clima totalmente desfavorable: el sol sigue presente, por momentos, y las precipitaciones serán débiles y aisladas.

Domingo de Ramos

El día que comienza la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el día 29, se prevé una entrada de aire frío del norte que podría traer algunas nevadas en el Pirineo por encima de los 1.000 metros.

Aunque no se esperan precipitaciones en el resto del territorio catalán, incluso en la comunidad podría darse un día mayormente soleado.

El viento del norte, que seguirá presente en Catalunya, aunque será flojo aumentará la sensación de frío. Además, podría haber heladas en el interior. En ninguna zona se superarán los 20ºC y, como máximo, en la ciudad de Barcelona se rozará esa veintena.

Anticiclón y dana

A pesar de este escenario que parece favorable, el Meteored ha anticipado la posible llegada de una dana en el Mediterráneo a partir de este domingo que, dependiendo de su trayectoria, podría provocar chubascos, nieve y frío.

A su vez, este lunes el Meteored también prevé que se genere un anticiclón situado en el noroeste de la península Ibérica. Esto quiere decir que la estabilidad climática y el buen tiempo durante la Semana Santa dependerá de la fuerza de la alta presión atmosférica.

Pero también es una predicción que puede ser imprecisa. Por lo que, por ahora, la Aemet no descarta que el lunes 30 llueva en Catalunya y que el ambiente siga siendo fresco.