De primavera a invierno: frío y lluvias en Catalunya, según el Meteocat

El tiempo primaveral aún no se ha consolidado firmemente en Catalunya.

A pesar del ambiente suave y tranquilo de los pasados días, este miércoles llega un clima inestable: la entrada de un frente del norte traerá precipitaciones y provocará una notable bajada en los termómetros hasta el fin de semana como mínimo.

Previsión meteorológica para este miércoles

Este miércoles, Catalunya ha amanecido con un cielo despejado y viento débil. Sin embargo, esta calma durará poco.

A partir del mediodía, probablemente se formen nubes bajas en la vertiente norte del Pirineo y en el sector central del litoral y prelitoral. Además, se esperan precipitaciones débiles en el Pirineo, que podrían caer en forma de nieve, con una cota sobre los 800 y 1.000 metros, y en forma de lluvia en la mitad oriental y el sector central del litoral y prelitoral, acompañadas de chubascos.

Las temperaturas descenderán en el Pirineo, pero en el resto subirán ligeramente. Todas las provincias podrían estar alrededor de los 20ºC, en Barcelona se esperan máximas de 19ºC, en Girona de 21ºC, y en Lleida y Tarragona de 23ºC.

Avisos por viento

El viento para este miércoles traerá rachas muy fuertes en la segunda mitad de la jornada, del norte en el Pirineo occidental y del noroeste en la mitad sur de Tarragona y Empordà, incluso en zonas vulnerables del interior de Tarragona podrían ser puntualmente huracanadas.

De esta forma, el Meteocat y la Aemet mantienen activos los avisos en Lleida, Tarragona y Girona por viento, y en estas dos últimas provincias, también por temporales costeros.

Jueves inestable

La previsión meteorológica que anuncia el Meteocat para este jueves es de un día más nuboso y con precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo, con cota de nieve alrededor de los 600 y 800 metros. Hasta primera hora de la mañana y a partir de las últimas horas de la jornada tampoco se descarta algún chubasco aislado en puntos del litoral y prelitoral central.

Los termómetros descenderán de forma moderada, lo que se notará en el Pirineo, donde podrían darse heladas débiles.

Se prevé que el viento del jueves también llegue con ráfagas muy fuertes en la mitad sur de Tarragona, Empordà y en el Pirineo y Prepirineo. Podrían ser puntualmente huracanadas en el interior sur de Tarragona durante la madrugada.

Asimismo, el Meteocat y la Aemet mantienen activos los mismos avisos por viento y por mal estado del mar en las mismas provincias.

Viernes en Catalunya

De cara al viernes, en Catalunya se espera un día algo más estable, con más ratos de sol e intervalos nubosos. Las precipitaciones son probables en el Pirineo en forma de nieve en cotas alrededor de los 700 y 900 metros, y en forma de lluvias débiles y chubascos en el litoral central, en las primeras y las últimas horas de la jornada.

Aun así seguirá el frío, ya que las temperaturas continuarán bajando, aunque de forma sutil.

Para este día ya no hay avisos por viento, puesto que se prevé que sea flojo en la mayoría del territorio, excepto en Tarragona, l'Empordà y el Pirineo, donde son posibles las ráfagas muy fuertes.

Sin embargo, la Aemet mantiene activo el aviso costero en Girona.