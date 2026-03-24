La inestabilidad llegará este día: la predicción del tiempo para Catalunya, según Meteocat

La estabilidad climática durará poco por la entrada de una masa de aire frío que puede traer un clima adverso.

Incluso el Meteocat y la Aemet han emitido avisos de nivel amarillo y naranja por el estado del mar y el viento.

Previsión meteorológica para este martes

Este martes, Catalunya ha amanecido con brumas y bancos de niebla en la depresión central y el día se mantendrá con un ambiente tranquilo. Dominará el sol toda la jornada, con algunos momentos nubosos, y por la tarde habrá intervalos de nubes en el litoral, prelitoral y Lleida.

No se esperan precipitaciones en ningún punto del territorio catalán. Además, las temperaturas subirán y es bastante probable que superen los 20ºC en puntos de Girona y Lleida.

El viento variable será flojo, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral sur, según la previsión meteorológica del Meteocat.

Miércoles inestable

Este miércoles se retirará el anticiclón y probablemente dará paso a un frente por la tarde.

Aun por la mañana se prevé un día tranquilo, mayormente soleado con intervalos de nubes altas. Pero a partir del mediodía, entrarán las nubes por el norte del territorio con Tramontana en el Empordà y se esperan precipitaciones débiles en la vertiente norte del Pirineo y en la mitad oriental. Tampoco se descartan chubascos en el sector central del litoral y prelitoral.

La cota de nieve en el Pirineo estará alrededor de los 800 y 1.000 metros, con tendencia a descender.

Sin embargo, las temperaturas máximas subirán e, incluso, podrían alcanzar los 20ºC y hasta los 25ºC en muchos pueblos y ciudades, sobre todo en los de Girona, Lleida y Tarragona. Las mínimas descenderán ligeramente y podrían dejar heladas débiles en el Pirineo.

Avisos de la Aemet

El viento podría ser moderado en el sudoeste del litoral y más flojo en el resto, pero se esperan rachas muy fuertes en las cotas altas del Pirineo y el sur de Tarragona y el Empordà.

El Meteocat y la Aemet ya han emitido avisos en Lleida, Tarragona y Girona por viento, y en estas dos últimas provincias, también por temporales costeros.

Jueves con lluvia y viento

De cara al jueves se prevé una jornada más inestable y con un ambiente más fresco.

Se esperan precipitaciones en la vertiente norte del Pirineo, con cota de nieve alrededor de los 600 y 900 metros. También las lluvias y los chubascos son probables en el litoral y prelitoral.

Los termómetros podrían descender ligeramente y de forma más notable en el Pirineo, donde puede haber heladas.

El viento del noroeste será moderado en general y con ráfagas muy fuertes en el tercio sur, el Empordà y las cotas altas del Pirineo. Los avisos costeros y de viento seguirán activos en las mismas zonas para este jueves.