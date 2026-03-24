Alerta por vendavales en el Empordà y en el Pirineu y con mala mar en la costa

Protección Civil ha activado la alerta por un episodio de fuerte viento y mala mar que afectará a las comarcas gerundenses entre la noche del miércoles y el jueves. El aviso pone el foco sobre todo en el Alt Empordà, el Baix Empordà y el Pirineu gironí, donde las rachas pueden superar los 90 km/h y obligan a extremar la prudencia.

El temporal no llegará solo. A partir de la noche del miércoles y durante el jueves, también se prevé fuerte oleaje en la costa del Empordà, donde las olas pueden superar los 2,5 metros. Los puntos más expuestos serán el norte del cap de Creus y el cap de Begur, donde la mala mar puede dejarse sentir con más fuerza.

Mapa d'avisos meteorològics.

Consejos

Ante este escenario, Protección Civil pide máxima prudencia. En casa, recomienda asegurar toldos, cerrar bien puertas y ventanas y retirar de balcones y terrazas cualquier objeto que pueda caer por el viento. En la calle, aconseja evitar zonas arboladas, muros inestables y elementos de mobiliario urbano que puedan desprenderse.

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El llamamiento a la precaución también se extiende a los desplazamientos. Si es necesario coger el vehículo, se recomienda consultar antes el estado del tráfico, moderar la velocidad y vigilar especialmente con las rachas laterales, sobre todo en adelantamientos. También se pide evitar actividades de ocio en la costa y en la montaña mientras dure el episodio de vendavales y mala mar.