¿Qué tiempo hará para Semana Santa 2026? La Aemet anuncia sorpresas

Estamos en los días previos a la Semana Santa 2026, pero aún no se puede saber con exactitud qué clima habrá en España en los próximos festivos.

Todas las predicciones señalan la entrada de un patrón meteorológico poco definido, por lo que las precipitaciones dependerán de los cambios en estos sistemas.

Tiempo previo a Semana Santa

La última semana de marzo se espera que sea estable en gran parte de la península Ibérica, al menos hasta el jueves.

Según la previsión meteorológica de la Aemet, los próximos días serán secos en la mayor parte del territorio español. Desde este lunes y hasta el miércoles, en muchos puntos de la Península se podrá disfrutar de días despejados y un ambiente tranquilo.

Excepto en Canarias, donde continúan con los chubascos y tormentas asociados a la borrasca Therese. Aunque sus efectos ya no son tan intensos, porque cada vez esta más debilitada.

Clima adverso a final de semana

A partir de este jueves, los mapas meteorológicos de la Aemet prevén la entrada de una masa de aire frío desde el norte que podría venir con precipitaciones y una bajada en los termómetros.

Esta configuración traerá inestabilidad climática hasta el fin de semana como mínimo, coincidiendo con el primer día festivo de Semana Santa, el Domingo de Ramos.

Además, las temperaturas pueden llegar a valores muy por debajo de los habituales para esta época.

Las zonas de la mitad norte peninsular serán las más afectadas por este clima adverso.

Y hay una gran probabilidad de nieve en algunos de los puntos más elevados del territorio.

Primeras previsiones

Para la semana del 30 de marzo al 5 de abril aún no hay un pronóstico exacto; sin embargo, se prevé que sea una semana tranquila.

En la mayor parte del oeste y sur peninsular no se esperan lluvias y, en caso de que lleguen, posiblemente serán escasas.

Durante los días festivos son probables las precipitaciones en el tercio norte y este de la Península y en las islas Canariasy Baleares, según la previsión de la Aemet. En estas zonas también se podrían sufrir notables descensos de las temperaturas.