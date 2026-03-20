Qué tiempo hará en Semana Santa en Catalunya: primeras previsiones tras el invierno de borrascas

Para Semana Santa aún quedan unas semanas: este año tiene lugar entre el 28 de marzo y el 6 de abril, coincidiendo el Domingo de Ramos con el 29 de marzo, y el Jueves y Viernes Santo con los días 2 y 3 de abril, respectivamente.

Las previsiones meteorológicas todavía no tienen una fiabilidad total, sobre todo porque la primavera es una estación difícil de prever a medio plazo. De todas formas, la lluvia es muy habitual en esta época del año, por lo que las probabilidades de ver precipitaciones esta Semana Santa son muy elevadas, al menos estadísticamente.

Primeras previsiones

Algunas predicciones tempranas indican que a finales del mes de marzo y a principios de abril en Catalunya ya habrá una dinámica típica de primavera consolidada, con lo que ello conlleva.

Aunque hemos pasado un invierno con temporales y borrascas recurrentes, la estación en la que entramos suele ser de las más lluviosas del año.

Para esta Semana Santa se espera la configuración de un anticiclón muy cercano, pero puede que no sea lo suficientemente fuerte como para parar el paso de posibles frentes atlánticos. Por esto, la inestabilidad aumentará.

Lluvias en Semana Santa

Meteored ha analizado los datos históricos de la Aemet para estas fechas y, junto a algunos mapas meteorológicos del Centro Europeo de Predicciones Meteorológicas a Medio Plazo, ha intuido que las precipitaciones son probables en el este de la península Ibérica. Por lo que Catalunya puede verse afectada.

Todo indica que entre el viernes 27 y el sábado 28 llegará una masa de aire desde el norte que hará que bajen los termómetros y que las lluvias sean más previsibles a partir del sábado 28 o el domingo 29 de marzo, con una probabilidad mayor el Domingo de Ramos. Además, desde el 30 de marzo el riesgo de precipitaciones puede seguir aumentando.

A diferencia de años anteriores, no se esperan temperaturas extremadamente altas para la época. Incluso en los dos extremos del territorio catalán pueden situarse muy por debajo de la media.

El viento del norte podría provocar una gran bajada de la cota de nieve, que traerá probables nevadas en el Pirineo.