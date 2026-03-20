Fin de semana de contrastes: la predicción del Meteocat para Catalunya

La previsión meteorológica de los próximos días viene marcada por un flujo marítimo del Mediterráneo, que hará aumentar las nubes y bajar los termómetros.

Dejamos atrás el invierno y, durante los primeros días de primavera, durante el fin de semana se podrían experimentar muchos tipos de climas distintos, desde sol y algo de calor hasta frío, lluvia, tormentas o incluso nieve.

Este viernes, Catalunya ha amanecido muy fría: las temperaturas han bajado notablemente, hasta llegar a los 0ºC en Girona, 1ºC en Mollerussa (Pla d'Urgell, Lleida) y en la Seu d'Urgell (Alt Urgell, Lleida), y 3ºC en Gandesa (Terra Alta, Tarragona).

Previsión meteorológica para este viernes

Respecto al tiempo, este viernes en Catalunya predomina un cielo poco nuboso, aunque en la segunda mitad del día irán aumentando las nubes altas y los intervalos nubosos en el sur de Tarragona.

Para este día no se esperan precipitaciones en ningún punto del territorio, según la Aemet.

Las temperaturas mínimas han bajado notablemente en las primeras horas de la jornada, e incluso ha habido heladas débiles en el Pirineo, pero las máximas ascenderán, y podrían dejar un ambiente agradable al mediodía por el calor solar. Barcelona, Girona y Tarragona podrán llegar a máximas de 17ºC, 18ºC y 19ºC, respectivamente, y Lleida puede alcanzar los 20ºC.

Sábado tranquilo

Las primeras horas del sábado se esperan muy nubladas en el sur de Catalunya y más despejadas en el resto. A partir de entonces, el Meteocat indica que quedará un cielo más claro en el conjunto de la comunidad.

No se prevén precipitaciones ni cambios notables en las temperaturas, aunque en caso de que lo hagan, será con tendencia a una subida sutil. Igualmente, siguen estando por debajo de lo habitual para esta época.

Domingo inestable

De cara al domingo, podría predominar un ambiente soleado hasta media mañana, cuando ya crecerá la nubosidad, sobre todo en las zonas de montaña y en la mitad norte del territorio.

A partir del mediodía se esperan chubascos en Girona, Barcelona y en el Pirineo, que podrían ir acompañados de tormenta y localmente con granizo. En la zona del nordeste del Pirineo son probables algunas nevadas en las cotas medias, alrededor de los 1.400 y los 1.600 metros.

Aun así, las temperaturas máximas podrían subir ligeramente.

Algunos días de calma

La próxima semana puede presentarse más estable y tranquila desde el lunes hasta el miércoles, con temperaturas más elevadas y baja probabilidad de precipitaciones, que en todo caso serían débiles.

Sin embargo, a partir del jueves es posible un cambio climático que devuelva las lluvias y la nieve en Catalunya.