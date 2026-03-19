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Clima extremo

El noreste de Australia se prepara para el envite del ciclón Narelle, de máxima categoría

Una instalación acuática en la Explanada de Cairns, al noreste de Australia, permanece desierta mientras se espera la llegada del ciclón tropical

Una instalación acuática en la Explanada de Cairns, al noreste de Australia, permanece desierta mientras se espera la llegada del ciclón tropical / EFE Colyn Hubert

EFE

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Bangkok
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Las autoridades de Australia se preparan este jueves para la llegada del ciclón Narelle, con vientos sostenidos de 220 kilómetros/hora, que podría golpear en la mañana del viernes el noreste del país oceánico.

El departamento australiano de Meteorología advierte de "ráfagas de viento muy destructivas" de hasta 315 kilómetros/hora acompañadas de fuertes lluvias "que podrían provocar inundaciones repentinas" en pequeñas poblaciones ubicadas en la península de Cape York, en el extremo nororiental de la isla.

Narelle, que se intensifica mientras se acerca a la costa australiana, se mantiene en categoría 5 -la máxima- y según el pronóstico podría tocar tierra en torno a las 7:00 hora local (21:00 GMT).

Las autoridades han instado a "refugiarse" y a "estar preparados" a los habitantes de poblaciones costeras como Wujal Wujal, con unas 270 personas, o Lockhart River, con alrededor de 640 habitantes.

"Busque refugio seguro en interiores y evite viajar hasta que sea seguro hacerlo (...) No ingrese a las zonas inundadas a pie ni en vehículo", urgen las alertas del gobierno del estado de Queensland, donde golpeará el ciclón.

El líder político regional, David Crisafulli, dijo será la primera vez en 100 años que un ciclón de categoría cinco toque tierra en esa zona.

"No puedo endulzar la realidad: el daño será generalizado con un ciclón de ese tamaño", dijo en una rueda de prensa.

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En marzo de 2025, el ciclón Alfred, de categoría 2, causó importantes daños materiales al golpear ciudades orientales como Gold Coast, con alrededor de 650.000 habitantes.

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