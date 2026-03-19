La primavera en Catalunya llegará con frío: la predicción del Meteocat

Aunque la primavera comienza este viernes, ahora mismo no se espera que traiga un ambiente más agradable o suave. El frío y las lluvias aún no se alejan, y el inicio de la estación se presenta muy inestable, como es habitual en esta época.

Sin embargo, la borrasca Therese no es la causante del mal tiempo en Catalunya, ya que se encuentra estancada en el oeste de la Península Ibérica y afecta sobre todo a las islas Canarias. Por su parte, la masa de aire que afecta al territorio catalán viene del centro de Europa.

Previsión meteorológica para este jueves

Este jueves, Catalunya ha amanecido con temperaturas más bajas que la de los días anteriores debido a la entrada de un flujo marítimo que transporta frío y humedad.

El día se mantendrá con intervalos nubosos, aunque podrían disminuir al final de la jornada dejando el cielo algo despejado.

El Meteocat ha anunciado que se esperan precipitaciones débiles en el extremo sur de Tarragona, en puntos del nordeste del litoral y el prelitoral, y en el Pirineo, donde no se descarta alguna tormenta.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.200 y 1.500 metros en el Pirineo oriental, y sobre los 1.700 metros en el occidental.

Temperaturas y vientos

Las temperaturas mínimas de este jueves sufrirán un descenso notable en toda Catalunya. En Girona, Tarragona y Lleida puede que no se superen siquiera los 10ºC, mientras que Barcelona rondará los 11ºC. Las máximas también disminuirán de forma ligera, pero podrían quedar lejos de los 20ºC.

Asimismo, las heladas débiles son probables en puntos del Pirineo, según la previsión meteorológica de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento será moderado en el litoral y se espera flojo en el interior del territorio, con puntuales aumentos de intensidad en la depresión central.

Qué tiempo hará el viernes en Catalunya

Para el arranque de la primavera, este viernes, se prevé un cielo poco nuboso, con nubes altas que podrían aumentar al final del día hasta dejarlo cubierto. Con todo, no se esperan precipitaciones en ningún punto de Catalunya a lo largo de toda la jornada.

Sí que está previsto, en cambio, que las temperaturas mínimas sigan bajando, y en el Pirineo seguirán las heladas débiles. No obstante, las máximas sí podrían ascender ligeramente.

El viento probablemente sea débil y variable, tendiendo a este por la mañana y sudeste por la tarde. Aunque podría ser más intenso de forma ocasional en el litoral sur.

Fin de semana inestable

El sábado en Catalunya se esperan intervalos nubosos con nubes altas que pueden disminuir por la tarde. En general, los termómetros no sufrirán muchos cambios, aunque las temperaturas máximas sí pueden experimentar una sutil subida.

De cara al domingo, se espera un cielo más despejado con sol y algunos intervalos de nubes. De todas formas, durante la segunda mitad de la jornada, las precipitaciones serán probables en la mitad oriental, con cota de nieve alrededor de los 1.400 y hasta los 1.700 metros en el Pirineo.

En cuanto a las temperaturas máximas, estas podrían volver a descender en la mitad oriental, pero serán similares al día anterior.