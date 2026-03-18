Meteocat en alerta: el "buen tiempo" en Catalunya puede durar muy poco por los efectos de la borrasca Therese

Este inicio de semana ha sido estable y soleado, pero los cambios repentinos del clima están presentes a partir de este miércoles y recuerdan al tiempo típico de la primavera.

Además, un flujo marítimo de Levante está entrando en Catalunya y traerá un ambiente fresco al Mediterráneo.

Aunque el anticiclón sigue presente, al territorio catalán le llegan los efectos indirectos de dos configuraciones atmosféricas cercanas. Una de ellas es la borrasca Samuel, que trajo algunas ventadas en el norte de Catalunya, aunque ya no la afecta porque se está alejando y ahora se sitúa entre Sicilia y Libia.

Pero la borrasca Therese, establecida actualmente en el Atlántico, puede hacer que giren vientos de Levante que acaben llegando a Catalunya.

Previsión meteorológica para este miércoles

Este miércoles, Catalunya ha amanecido con nubes bajas en el litoral, que volverán en las últimas horas.

A lo largo de la tarde son probables algunas lloviznas en puntos del cuadrante nordeste del territorio, pudiendo extenderse al tercio norte, y por la noche podría llegar al litoral y prelitoral.

Las temperaturas mínimas serán similares a la de los anteriores días y las máximas descenderán ligeramente, sobre todo en el nordeste. En Lleida, las máximas pueden llegar a los 22ºC, en Barcelona rondarán los 17ºC y en Girona y Tarragona el termómetro puede llegar a los 18ºC.

Viento y avisos del Meteocat

Durante todo el día, y en toda Catalunya, el viento será flojo y de dirección variable, aunque puede haber algunas ráfagas fuertes en el noroeste.

Sin embargo, el Meteocat ha activado avisos por situación meteorológica peligrosa en el Empordà por mal estado del mar, con olas que pueden llegar hasta los 2,5 metros.

Jueves en Catalunya

De cara al jueves, el cielo estará más cubierto, con algunos ratos de sol en la depresión Central durante la mañana.

Las probabilidades de precipitaciones son muy elevadas en el cuadrante nordeste y en el tercio norte de Catalunya. También es probable que lleguen a la mitad este y el litoral y prelitoral, aunque en general serán débiles.

Los termómetros irán en descenso moderadamente, a excepción del Pirineo, donde bajarán notablemente, siendo posibles heladas débiles, y en el litoral, donde la bajada será más sutil.

Viernes sin lluvias

El viernes se espera un día tranquilo, no se prevén precipitaciones en ningún punto del territorio catalán y el cielo será poco nuboso o incluso despejado.

Asimismo, las temperaturas máximas pueden volver a aumentar ligeramente, pero las mínimas descenderán de manera sutil. Las heladas débiles seguirán presentes en el Pirineo.

El viento será flojo y de dirección variable, predominando el componente este por la tarde, según la previsión meteorológica de la Aemet.