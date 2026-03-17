Catalunya entra en una primavera calurosa y con un interrogante sobre las lluvias: "Podría ser más lluviosa que la media en algunos puntos"

En tan solo unos días, el viernes 20 de marzo a las 15:46 hora peninsular española, todo el hemisferio norte del planeta entrará oficialmente en la estación primaveral. Tras un invierno especialmente convulso, marcado por el paso de un tren inédito de borrascas y de una de las cifras más altas de lluvias de los últimos 30 años, Catalunya se adentra en una primavera en la que, según apuntan los modelos, tanto las temperaturas como las lluvias podrían volver a dejar alguna sorpresa. Los modelos estacionales de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuntan a que la próxima estación será más cálida que la media de las últimas décadas. En cuanto a las lluvias, los pronósticos a largo plazo muestran un gran interrogante sobre esta cuestión. Aunque algunas voces indican que en ciertos puntos "podrían estar por encima de la media en algunos puntos" hasta el mes de mayo.

En Catalunya hay hasta un 60% de probabilidades de que la primavera sea más calurosa que la media y un 30% de que registre valores normales

Los modelos se muestran muy contundentes sobre la evolución de las temperaturas de cara a los próximos meses. En Catalunya hay hasta un 60% de probabilidades de que la primavera sea más calurosa que la media, un 30% de que registre valores normales y solo un 10% de que sea más fría de lo habitual entre el mes de marzo y hasta mayo. Esto, según explican los expertos, no significa que desde el primer día de primavera empezaremos a registrar temperaturas propias del verano sino que, en general, los termómetros estarán por encima de la media esperable para esta época del año. "De confirmarse, esta primavera se sumará a la racha de estaciones cálidas que hemos venido registrando en los últimos años. La última vez que en España se registró una estación más fría de lo normal fue en 2018", afirma Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

Tendencia sobre las lluvias

Donde los modelos se muestran más inciertos es en el caso de las lluvias. Los cálculos realizados por Aemet, de hecho, indican que hay la misma probabilidad de que la primavera sea más lluviosa de lo normal, más seca o que entre dentro de los parámetros normales en casi todo el territorio peninsular. Sobre esta cuestión también se pronuncian los especialistas de Meteocat, quienes en declaraciones a EL PERIÓDICO, afirman que los modelos estacionales, sobre todo en el caso de las lluvias, tienen una fiabilidad limitada y son extremadamente complejos por lo que conviene tomarlos con cautela y recordar que indican tendencias estadísticas y no certezas absolutas. Especialmente en estaciones como la primavera, en la que el tiempo suele ser muy cambiante.

Los modelos apuntan a que abril y mayo podrían ser "ligeramente lluviosos en el noreste y en puntos del Pirineo y Prepirineo", mientras que en el resto del territorio los pronósticos son inciertos

Los modelos empleados por el Servei Meteorològic de Catalunya apuntan a dos posibles previsiones a medio plazo. Por un lado, según explican los técnicos de predicción, el mes de marzo se perfila como un mes lluvioso en el conjunto de Catalunya. "La previsión es que esté muy por encima de la media climática de precipitación, especialmente en el litoral y prelitoral", comentan los especialistas en una conversación con este diario. Por otro lado, desde Meteocat también advierten que los meses de abril y mayo podrían ser "ligeramente lluviosos en el noreste y en puntos del Pirineo y Prepirineo". En el resto del territorio, explican, "no hay una señal suficientemente concluyente" y, por lo tanto, el pronóstico es incierto.

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La previsión de una primavera lluviosa no implica que lloverá cada día ni mucho menos que no veremos el sol durante los próximos meses. Los modelos estacionales, a diferencia de las previsiones del tiempo a corto plazo, indican cuál podría ser la tendencia promedio de las condiciones atmosféricas a lo largo de semanas o meses basándose en probabilidades y anomalías respecto a lo habitual, no en eventos concretos día a día. Por eso mismo, según recuerdan los expertos, una señal de mayor pluviosidad sugiere que, en conjunto, durante esta primavera podría llover más de lo normal en algunos puntos del territorio pero seguirá habiendo periodos secos, días soleados y periodos de estabilidad atmosférica. Lo único que sugieren los modelos es que, por si acaso, mejor no guardar los paraguas esta primavera.