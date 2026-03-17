Adiós al frío en Catalunya: el tiempo da paso a un día de sol y temperaturas más suaves

Después de las últimas semanas de temporales y borrascas, se instala en Catalunya el buen tiempo, que traerá unos días de calma en el territorio catalán.

El anticiclón que ya se ha asentado en la comunidad durará hasta el viernes como mínimo, coincidiendo con el inicio de la primavera astronómica.

Previsión meteorológica para este martes

Este martes, Catalunya ha amanecido con algunas nubes en puntos del cuadrante nordeste que permanecerán hasta media mañana, aunque en general la jornada transcurrirá entre pocas nubes o completamente despejada.

A su vez, la niebla ha estado presente en llanuras y puntos de interior hasta las primeras horas del día.

Según la previsión meteorológica del Meteocat, no se espera ninguna precipitación y el viento será débil todo el día, con alguna ráfaga moderada en el Empordà.

Temperaturas en ascenso

Las temperaturas máximas subirán ligeramente en el litoral y prelitoral, y de forma moderada en el resto del territorio, sobre todo en la mitad oeste. Los termómetros ascenderán notablemente incluso en el Pirineo, después de algunas heladas débiles matinales.

En las cuatro provincias se rondarán los 20ºC: Barcelona y Tarragona se quedarán sobre los 17 y 18ºC de máxima respectivamente, Girona llegará a los 20ºC y en algunos puntos de Lleida probablemente se supere esta cifra.

Miércoles con lluvias

De cara al miércoles se esperan de nuevo cielos despejados con sol e intervalos de nubes medias ocasionales por la tarde.

Sin embargo, es probable que se registren algunas precipitaciones a partir del mediodía en el cuadrante nordeste, que se podrían extender a la mitad o extremo sur en forma de lluvia débil. Asimismo, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no descarta que en las últimas horas de la jornada lleguen en forma de nieve en el Pirineo oriental por encima de los 1.300 o 1.400 metros.

Las temperaturas mínimas serán similares, con posibilidad de ascenso en puntos del interior del territorio, y las máximas serán ligeramente más bajas, pero aún estarán cerca de los 20ºC.

Jueves en Catalunya

Ya de cara al jueves, se espera que sea un día nublado en Catalunya con tendencia a despejarse por la tarde. Tampoco se descarta que llegue alguna precipitación débil en el Pirineo y en Girona hasta las primeras horas de la jornada.

La temperatura puede disminuir en todo el territorio, pero será un descenso muy ligero.

El viento de componente este, por su parte, será de intensidad entre flojo y moderado.