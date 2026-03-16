Meteocat anuncia un cambio de tiempo en Catalunya con subida de temperaturas, pero solo en estas zonas

El temporal de viento y lluvias ha sido el protagonista de este fin de semana en Catalunya: incluso la Aemet tuvo que activar avisos de nivel rojo en zonas del Pirineo, donde se registraron ráfagas de hasta 167 km/h en Portbou (Alt Empordà, Girona).

Sin embargo, la previsión meteorológica para este lunes anuncia una jornada muy calmada y un ambiente muy favorable, coincidiendo con los últimos días del invierno.

Previsión meteorológica para este lunes

La retirada de la borrasca ha dado la oportunidad a la aproximación de una dorsal anticiclónica que probablemente deje unos días estables en Catalunya propios del clima primaveral.

La jornada ha amanecido despejada, con algunas nubes altas, y se espera que siga igual hasta la noche.

Ya no se espera ninguna precipitación en todo el territorio, aunque el viento sigue presente. Se prevé una brisa moderada con rachas fuertes en el tercio sur hasta el mediodía y ráfagas muy fuertes en el norte del Empordà y el sur de Tarragona hasta el inicio de la tarde.

Destacan las temperaturas

El Meteocat ha anunciado una subida ligera de los termómetros en todo el territorio.

Aunque en la depresión central y en Girona las temperaturas mínimas van en descenso, pudiendo llegar hasta los 2ºC, las máximas subirán ligeramente y en algunos puntos de la provincia gerundense se pueden superar los 20ºC.

Mientras que en la depresión de Lleida no varían y en el litoral de Barcelona pueden descender ligeramente.

El cambio de temperaturas más notables se está dando en el Pirineo, donde las mínimas pueden dejar algunas heladas débiles, pero el ascenso de las máximas es notable y localmente extraordinario.

Martes en Catalunya

El cielo del martes se espera poco nublado en general, con algún aumento de nubes en puntos del prelitoral entre el mediodía y la tarde y algunas nubes bajas al final del día en puntos de la mitad sur del litoral.

No se espera ninguna precipitación en todo el territorio y el viento será débil en general.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso, de forma localmente notable en zonas del Pirineo, las máximas podrán ir en descenso ligero en el Empordà y litoral de Tarragona, y se espera que suban en el interior. Los termómetros pueden superar los 20ºC en Lleida, y llegar a los 21ºC en Girona.

Miércoles con lluvia

De cara al miércoles, se espera un cielo poco nuboso, que se irá cubriendo con el paso de las horas. El viento será flojo durante toda la jornada.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso ligero en el territorio, con un aumento de las máximas en Lleida y un ligero descenso en Girona.

A partir del mediodía no se descarta algún chubasco aislado en puntos del extremo nordeste, en el Pirineo y el Prepirineo, aunque probablemente sean de intensidad débil.