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El tiempo hoy en Catalunya, en directo: Última hora de las lluvias y las alerta del Meteocat por viento y nieve

La llegada de un frente provocará un desplome de las temperaturas, lluvia, nieve y viento durante el fin de semana en Catalunya

Lluvia Barcelona

Lluvia Barcelona / Europa Press

Jordi Grífol

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Barcelona
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Un nuevo frente frío marca el fin de semana en Catalunya, dejando al menos dos jornadas marcadas por chubascos generalizados, tormentas y episodios de granizo, bajada de la cota de nieve, fuertes vientos y un desplome generalizado de la temperatura en todo el territorio. El Servei Meteorològic (Meteocat) pronostica que el domingo será el día más adverso, activada la alerta por fuertes vientos en el norte de Catalunya.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo en Catalunya.

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