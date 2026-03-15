El tiempo hoy en Catalunya, en directo: Última hora de las lluvias y las alerta del Meteocat por viento y nieve

Un nuevo frente frío marca el fin de semana en Catalunya, dejando al menos dos jornadas marcadas por chubascos generalizados, tormentas y episodios de granizo, bajada de la cota de nieve, fuertes vientos y un desplome generalizado de la temperatura en todo el territorio. El Servei Meteorològic (Meteocat) pronostica que el domingo será el día más adverso, activada la alerta por fuertes vientos en el norte de Catalunya.

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo en Catalunya.

Claro reforzamiento del viento en Catalunya Según el Meteocat, los modelos meteorológicos contemplan para esta mañana del domingo y hasta primera hora de la tarde un claro reforzamiento del viento. Las áreas más expuestas serán el Empordà, norte de las comarcas de Girona, y Pirineo. En estos sectores se pueden superar con creces los 100 km/h de racha máxima.

Illa pide extremar precauciones por la alerta de fuertes vientos en el norte de Cataluña El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha instado a los vecinos del Berguedà, Ripollès, Alt Empordà y norte de la Cerdanya a extremar la precaución ante la alerta por fuertes vientos del domingo. "Pedimos a los vecinos y vecinas del Berguedà, Ripollès, Alt Empordà y del norte de la Cerdanya que extremen la precaución ante la alerta por fuerte viento el domingo. Es muy importante que siga todos los consejos y recomendaciones de Protecció civil", ha escrito en X. .

Cortadas dos carreteras en el Prepirineo de Barcelona por acumulación de nieve Dos carreteras del Prepirineo de Barcelona están cortada este sábado por acumulación de nieve, mientras que es necesario el uso de cadenas en una tercera del Pirineo de Lleida, ha informado el Servei Català de Trànsit. Las carreteras cortadas son la BV-4031, en el Coll de la Creueta, y la BV-4024, en el Coll de Pal, mientras que es necesario circular con cadenas en la C-28, en el Port de la Bonaigua. Trànsit ha indicado, además, que se registran bancos de niebla en la autovía A-2 que reducen considerablemente la visibilidad en la zona del Bruc, en la provincia de Barcelona.

Rescatan ilesa a una persona atrapada bajo un puente en El Masnou al crecer la riera Los Bomberos de la Generalitat han rescatado este sábado a una persona que había quedado atrapada bajo un puente en El Masnou (Barcelona) por la crecida de una riera. Según han informado los bomberos, el rescate se ha producido sobre las 11:10 horas de esta mañana bajo un puente de la riera de Alella que atraviesa la localidad. Dos dotaciones de los bomberos han logrado acceder a la persona, que se había quedado atrapada bajo el puente al verse sorprendida por el crecimiento del caudal del agua.

Protecció Civil enviará una ES-Alert esta tarde al Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès y la Cerdanya por fuertes rachas de viento Protecció Civil enviará un mensaje ES-Alert a los móviles esta tarde en las comarcas del Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès y la mitad norte de la Cerdanya, por riesgo de fuertes rachas de viento. El episodio, con rachas que pueden superar los 140 km/h, comenzará a las siete de la mañana del domingo y se prevé que finalice a las cuatro de la tarde. Así lo ha asegurado la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, que ha pedido a la población que evite desplazamientos y actividades al aire libre en estas zonas, así como "mucha vigilancia" al volante. También se prevé mala mar, con olas de más de cuatro metros, en el Alt y el Baix Empordà.

Alerta roja mañana en el Pirineo de Girona por rachas de viento de 140 kilómetros por hora El Pirineo de Girona activará mañana por la mañana la alerta roja con peligro extraordinario por rachas máximas de viento de 140 kilómetros por hora, según las últimas predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recién actualizadas en su página web. Se registrará en la zona viento del norte, con rachas de hasta 140 kilómetros por hora y con posible reducción de visibilidad por ventisca en cotas altas, de acuerdo con el pronóstico para mañana de la autoridad meteorológica. El aviso rojo, que comenzará inicialmente a las 9 horas del domingo, se extenderá a lo largo de la mañana y se dará por concluido en torno a las 16 horas de la jornada.

Trece comunidades en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia; con Catalunya en naranja Trece comunidades autónomas además de la ciudad autónoma de Melilla están hoy en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia, con Cataluña en nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, con olas de hasta 4 metros. La comunidad catalana está además en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Asimismo se encuentran en dicho nivel de riesgo por alguna o varias inclemencias del tiempo los siguientes territorios: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, por viento y temporal marítimo; Aragón, Castilla y León, y La Rioja, por nieve. Además, Asturias, por nieve y temporal marítimo; Baleares, Cantabria y Galicia por fenómenos costeros; Navarra por lluvia y nieve, y País Vasco por lluvia y fenómenos costeros. Según las previsiones, un frente acabará hoy de recorrer la península y Baleares, penetrando tras él una masa de aire de origen polar.

La cota de nieve bajará hasta los 800 metros La cota de nieve bajará progresivamente este sábado hasta situarse hacia mediodía en torno a los 1.000 metros en el Pirineo occidental y hasta los 800 metros en la vertiente norte. En el resto de la cordillera bajará hasta situarse entre los 1.000 y 1.200 metros; en el resto del territorio se situará en torno a los 1.200 metros, si bien en el cuadrante nordeste podrá ser localmente más baja por la tarde en momentos de chubasco.

Las rachas de viento podrán superar los 126 km/h en el Ripollès Las rachas de viento podrán superar los 126 km/h en el Ripollès y los 90 km/h en el Berguedà y el Alt Empordà, con alerta por viento en la mitad norte de Catalunya. Protecció Civil pide precaución en desplazamientos y actividades en el exterior.