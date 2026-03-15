La Aemet confirma la llegada de la borrasca Samuel y anuncia que hemos batido récord absoluto de frentes de gran impacto en el Mediterráneo

La borrasca que este domingo está azotando buena parte de Catalunya, dejando vientos huracanados y rachas de hasta 140 km/h en las comarcas pirenaicas y un intenso temporal marítimo tanto en el norte peninsular como en Baleares, ha sido nombrada oficialmente con el nombre de Samuel. La decisión, tomada por Servicio Meteorológico de Andorra, ha sido ratificada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En un comunicado emitido este domingo, la entidad afirma que este fenómeno seguirá avanzando de cara al lunes y se desplazará hacia Italia, donde también causará fenómenos adversos. Con su nombramiento, ya son 18 las borrascas de gran impacto que se han nombrado en el Mediterráneo desde el mes de septiembre hasta ahora. Y esto supone un nuevo récord para la región del suroeste europeo.

Este domingo, Samuel ha obligado a activar avisos por vientos huracanados y mal estado de la mar en todas las comarcas pineraicas. La gravedad de la situación obligó a Protecció Civil a enviar un Es-Alert a las comarcas del Alt Empordà, el Berguedà, el Ripollès y la Cerdanya para advertir del peligro de este episodio. En los momentos más severos del temporal, registrados durante la mañana de este domingo, los registros confirman que se han llegado a observar rachas de más de 140 km/h en varios puntos del territorio. En Portbou, por ejemplo, se han llegado a registrar vientos de casi 170 km/h. En el Santuari de Queralt se ha llegado a los 160 km/h. Y en Boí, a 2.535 metros de altura, se han superado los 157 km/h. Durante este episodio también se han registrado olas de hasta 2,5 metros de altura en la costa del Empordà.

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Los modelos indican que Samuel seguirá impactando con fuerza en el norte de Catalunya hasta como mínimo el lunes por la mañana. Después, este frente se desplazará hacia Italia. Allí también está previsto que cause episodios de tiempo adverso y obligue a activar avisos por el mal tiempo. Los registros confirman que esta borrasca se consolida como la decimoctava desde que empezó la temporada en septiembre y la decimosegunda desde que ha empezado el año. Nunca antes se habían registrado tantas borrascas y tan seguidas en estas latitudes del planeta. Y nunca se había llegado a bautizar una borrasca con la letra S en España. Se trata, según los expertos, de un hecho anómalo para la región.