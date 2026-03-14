El tiempo hoy en Catalunya, en directo: Última hora de las lluvias y las alerta del Meteocat por viento y nieve

Trece comunidades en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia; con Catalunya en naranja

Trece comunidades autónomas además de la ciudad autónoma de Melilla están hoy en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia, con Cataluña en nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, con olas de hasta 4 metros.

La comunidad catalana está además en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Asimismo se encuentran en dicho nivel de riesgo por alguna o varias inclemencias del tiempo los siguientes territorios: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, por viento y temporal marítimo; Aragón, Castilla y León, y La Rioja, por nieve.

Además, Asturias, por nieve y temporal marítimo; Baleares, Cantabria y Galicia por fenómenos costeros; Navarra por lluvia y nieve, y País Vasco por lluvia y fenómenos costeros.

Según las previsiones, un frente acabará hoy de recorrer la península y Baleares, penetrando tras él una masa de aire de origen polar.