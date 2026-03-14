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Meteorología
El tiempo hoy en Catalunya, en directo: Última hora de las lluvias y las alerta del Meteocat por viento y nieve
La llegada de un frente provocará un desplome de las temperaturas, lluvia, nieve y viento durante el fin de semana en Catalunya
Un nuevo frente frío marca el fin de semana en Catalunya, dejando al menos dos jornadas marcadas por chubascos generalizados, tormentas y episodios de granizo, bajada de la cota de nieve, fuertes vientos y un desplome generalizado de la temperatura en todo el territorio. El Servei Meteorològic (Meteocat) pronostica que el domingo será el día más adverso, activada la alerta por fuertes vientos en el norte de Catalunya.
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con las últimas noticias sobre el tiempo en Catalunya.
Trece comunidades en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia; con Catalunya en naranja
Trece comunidades autónomas además de la ciudad autónoma de Melilla están hoy en alerta por nieve, oleaje, viento y/o lluvia, con Cataluña en nivel naranja (riesgo importante) por fenómenos costeros, con olas de hasta 4 metros.
La comunidad catalana está además en aviso amarillo (peligro bajo) por nevadas y viento, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Asimismo se encuentran en dicho nivel de riesgo por alguna o varias inclemencias del tiempo los siguientes territorios: Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y la ciudad autónoma de Melilla, por viento y temporal marítimo; Aragón, Castilla y León, y La Rioja, por nieve.
Además, Asturias, por nieve y temporal marítimo; Baleares, Cantabria y Galicia por fenómenos costeros; Navarra por lluvia y nieve, y País Vasco por lluvia y fenómenos costeros.
Según las previsiones, un frente acabará hoy de recorrer la península y Baleares, penetrando tras él una masa de aire de origen polar.
La cota de nieve bajará hasta los 800 metros
La cota de nieve bajará progresivamente este sábado hasta situarse hacia mediodía en torno a los 1.000 metros en el Pirineo occidental y hasta los 800 metros en la vertiente norte. En el resto de la cordillera bajará hasta situarse entre los 1.000 y 1.200 metros; en el resto del territorio se situará en torno a los 1.200 metros, si bien en el cuadrante nordeste podrá ser localmente más baja por la tarde en momentos de chubasco.
Las rachas de viento podrán superar los 126 km/h en el Ripollès
Las rachas de viento podrán superar los 126 km/h en el Ripollès y los 90 km/h en el Berguedà y el Alt Empordà, con alerta por viento en la mitad norte de Catalunya. Protecció Civil pide precaución en desplazamientos y actividades en el exterior.
Precaución con el torb
La combinación de viento y nieve en el Pirineo puede producir el fenómeno del torb. Cuando hay rachas de viento fuertes, la nieve se levanta y crea una niebla gélida que ciega la visibilidad y puede incrementar de forma brusca la sensación de hipotermia. Es extremadamente peligroso para los excursionistas, ya que pueden desorientarse y quedar heridos por el frío intenso. Protección Civil pide que se extremen las precauciones con las actividades al aire libre, consultar siempre la previsión meteorológica previamente y no salir de las zonas de pistas durante las horas del aviso.
Se incrementa el riesgo de ventadas y mala mar en el norte de Catalunya
Protecció Civil ha adelantado a la madrugada del domingo la alerta por fuertes vientos y mala mar en el norte de Catalunya. El Servei Meteorològic de Catalunya ha incrementado la probabilidad de rachas muy fuertes de viento (más de 125 km/h), especialmente en el Pirineo, Prepirineo y el Empordà. Además, el viento provocará muy mala mar en la Costa Brava, especialmente en el Cap de Creus y en el Cap de Begur. Se podrán producir olas superiores a los 2,5 m (mar gruesa). También habrá probabilidad de nevadas intensas, que podrían superar los 20 cm de nieve en cotas de más de 1.200 metros en el Pirineo Occidental.
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