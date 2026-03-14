Catalunya vive el invierno más nublado de los últimos 16 años: "Desde 2010 no se registraba una estación con tan poco sol"

No es solo una sensación. Catalunya acaba de vivir el invierno más nublado y con menos sol de los últimos 16 años. Según confirma un análisis del Servei Meteorològic de Catalunya, el nivel de irradiación solar durante los meses invernales ha estado muy por debajo de la media de la última década y destaca como el más bajo de la última quincena de años en el conjunto de Catalunya. "Hay que retroceder el invierno entre 2009 y 2010 para encontrar una situación similar. Desde entonces no se vivía un invierno con tan poco sol en Catalunya", explican los técnicos del servicio de climatología de la entidad a EL PERIÓDICO.

Los registros confirman que la nubosidad ha sido persistente desde mediados de diciembre hasta principios de febrero. Este fenómeno ha coincidido con el paso del tren de borrascas que ha atravesado la Península Ibérica que, en apenas mes y medio, ha dado lugar a lluvias torrenciales, inundaciones, nevadas en cotas bajas y vendavales históricos en varios puntos de Catalunya. Y todo esto, acompañado de cielos nublados y muy poca presencia del sol. El análisis de los datos recogidos por las estaciones meteorológicas distribuidas en todo el territorio muestra que en diciembre y enero se registraron niveles de irradiación solar muy por debajo de la media de los últimos años. Los registros indican que la situación mejoró en febrero pero, dado que durante este mes también se ha registrado el paso de varios frentes, el sol tampoco ha podido brillar en todo su esplendor.

Gráfico que muestra las horas de sol registradas en Barcelona.

Desde Meteocat afirman que el pasado invierno fue, junto al de 2020, uno de los más nublados de la última década en el conjunto de Catalunya. En Barcelona, los registros del Observatori Fabra confirman que este invierno ha sido el décimo con menos horas de sol en los últimos 59 años. El dato más llamativo recae en el mes de diciembre, que destaca como el quinto con menos sol de la serie histórica, tan solo superado por los años 1996, 1976, 1977 y 1995. "Los datos confirman que fue el diciembre más oscuro del siglo en Barcelona", afirman los especialistas. En esta misma línea, enero también destacó por la elevada presencia de nubes y se consolida como el decimotercero con menos horas de sol desde que hay registros. En total, los barceloneses solo disfrutaron de 445,2 horas de sol durante el invierno.

Horas de sol registradas en el Observatori de l'Ebre

En el Observatori de l'Ebre, en el municipio de Roquetes (Tarragona), los análisis confirman que el pasado invierno fue el noveno más nublado en la zona de los últimos 76 años, desde que se iniciaron los registros de este parámetro. En este caso también se observa que el mes de diciembre fue el más nuboso del periodo, destacando como el octavo con menos horas de sol de la serie y también como "el diciembre con menor insolación solar de lo que llevamos de siglo XXI". Para encontrar años con niveles similares de nubosidad hay que remontarse a los inviernos de 1989, 1977, 1996, 1976, 1958, 1995 y 1991. Enero, por su parte, destaca como el decimosegundo con menos horas de sol desde que hay registros en la zona. En total, se estima que en la región se registaron un total de 417,7 horas de sol en tres meses.

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La única zona de toda Catalunya que puede presumir de haber vivido un invierno más soleado de lo normal es la provincia de Lleida. Los registros indican que la región del Ponent se vivió un diciembre con más horas de sol respecto a la media de los últimos años, en enero se registró un mes nublado y en febrero se remontó con valores por encima de la media para la estación. Los expertos afirman que este fenómeno podría estar relacionado con el curioso descenso de los días de niebla en la región durante este invierno. Esto no significa que Lleida haya vivido un invierno de sol radiante pero sí con más horas de luz directa respecto a la media de la estación.