La llegada de un frente provocará un desplome de las temperaturas, lluvia, nieve y viento durante el fin de semana en Catalunya

La llegada de un frente amenaza con dejar un fin de semana en mal tiempo en Catalunya. Según apunta el Servei Meteorològic (Meteocat), este fenómeno irrumpirá el sábado y dejará al menos dos jornadas marcadas por chubascos generalizados, tormentas y episodios de granizo, bajada de la cota de nieve, fuertes vientos y un desplome generalizado de los termómetros en todo el territorio. La entidad ya ha activado avisos por nieve y viento en toda la franja de los Pirineos y por mal estado de la mar en el Empordà. Sobre todo de cara al domingo, que por ahora se perfila como la jornada más adversa de todo el episodio.

Los modelos indican a que este frente cargado de aire frío empezará a hacerse sentir en las próximas horas. El cambio se tiempo se consolidará a partir del sábado, cuando los meteorólogos vaticinan una jornada marcada por el descenso de las temperaturas y por la llegada de lluvias dispersas en toda Catalunya, que por lo general serán de intensidad entre débil y moderada pero que localmente podrían ir acompañadas de tormenta y hasta de granizo. Para esta jornada hay dos avisos de nivel amarillo activados por acumulación de nieve tanto en la Vall d'Aran como en el Pallars Sobirà, aunque se esperan nevadas generalizadas en gran parte de la franja pireaica.

El domingo parece que las lluvias se irán disipando y, aunque la inestabilidad seguirá en varios puntos del territorio, la jornada se perfila como más soleada que la anterior. Los meteorólogos hablan de otra bajada de las temperaturas, sobre todo durante la mañana, en prácticamente todo el territorio. Tanto por la mañana como por la tarde hay activados avisos por nieve y viento en todas las comarcas pirenaicas. Los más severos, de nivel naranja, se concentran en el Empordà, Ripollès y Berguedà. También se han activado avisos de nivel amarillo por mal estado de la mar en la costa del Empordà.

Según explican desde Meteocat, los pronósticos apuntan a un "fin de semana con ambiente invernal" en Catalunya. Especialmente en las zonas de montaña. La mayoría de efectos adversos derivados del paso de este frente, de hecho, se concentran en los Pirineos por lo que se pide extremar las precauciones en estas zonas y "ser prudentes" en las actividades al aire libre. En algunos puntos se estima que este temporal podría dejar acumulaciones de hasta 15 centímetros de nieve y vientos de más de 80 km/h. Con un poco de suerte, la situación empezará a mejorar a partir del lunes. Aunque aún es pronto para saberlo con certeza.