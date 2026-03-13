Cambio radical del tiempo en España: vuelven el frío, la nieve y las lluvias este fin de semana

Un frente atlántico entrará este sábado en la península Ibérica provocando lluvias, nevadas y una caída del mercurio de los termómetros en España.

Después de unos días estables con temperaturas suaves, el país vuelve al frío durante el fin de semana.

Previsión meteorológica para este viernes en España

Este viernes, el país ha amanecido con una situación aún estable: han predominado los cielos despejados con algunos intervalos de nubosidad baja y nieblas matinales en Catalunya, Baleares, Galicia y Cantabria. A lo largo del día, las nubes aumentarán de oeste a este en la mitad noroeste peninsular.

Se esperan precipitaciones en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos, y las mayores cantidades acumuladas probablemente se den en Asturias y Cantabria, donde habrá lluvias fuertes, según la previsión meteorológica de la Aemet.

En las últimas horas del día pueden llegar las precipitaciones también al norte, incluso en forma de nieve en la cordillera Cantábrica, y en los Pirineos, con una cota que estará alrededor de los 1.700 o 2.000 metros, y que podría llegar a bajar hasta los 900 o 1.200 metros.

Temperaturas y viento

Las temperaturas de este viernes aún pueden ir en aumento, sobre todo en Canarias, regiones mediterráneas y litorales cantábricos. Los termómetros descenderán en el extremo nordeste peninsular y en las montañas del norte, donde puede haber heladas débiles.

El viento en general será moderado en litorales, con probables intervalos fuertes en los del Cantábrico y en Galicia, y rachas muy fuertes en las islas occidentales de Canarias, donde además habrá calima.

Avisos de la Aemet

La Aemet ha activado avisos por temporales marítimos en cinco comunidades autónomas. Galicia en nivel naranja por riesgo importante debido a olas de 5 a 6 metros, y el País Vasco, Cantabria y Asturias en nivel amarillo.

El Principado de Asturias también tiene activos avisos por nieve.

La última comunidad con aviso amarilla es Canarias, por viento con ráfagas de hasta 80 km/h y mal estado del mar.

Sábado con un clima adverso

El sábado será la jornada con el peor clima del fin de semana.

La Aemet prevé que un frente frío recorra la península Ibérica y Baleares, por lo que se esperan cielos nubosos y cubiertos y precipitaciones, principalmente en Baleares y en la mitad nordeste peninsular, sobre todo en zonas de Asturias, Cantabria, el nordeste de Catalunya y Baleares, donde serán fuertes y persistentes y pueden llegar acompañadas de tormenta o granizo.

Las nevadas se esperan en la cordillera Cantábrica y en el Pirineo, con una cota situada alrededor de los 600 y 900 metros, donde podrían acumularse hasta 25 centímetros de nieve, que en algunos puntos podrían superar los 35 centímetros.

Las temperaturas descenderán notablemente en toda la Península y Baleares. En las montañas del nordeste puede haber algunas heladas. Sin embargo, en el suroeste del país sí pueden ascender.

Más avisos de la Aemet

La Aemet ha dejado para el sábado activas los avisos por temporal costero en el País Vasco, Galicia, Asturias, Islas Canarias y Cantabria.

También se han activado las advertencias por mal estado del mar en Andalucía, Baleares, Catalunya y Melilla.

Las nevadas con avisos amarillos están activas en Aragón, Castilla y León, Catalunya, Navarra y La Rioja, además de Asturias, Cantabria y Galicia.

Los avisos por viento están Catalunya, la Comunitat Valenciana, la ciudad de Melilla y las Islas Canarias.

Domingo en España

La masa de aire seguirá afectando a la Península y Baleares el domingo, aunque es probable que se retire por la tarde.

Se esperan precipitaciones en las Islas Canarias, el cantábrico, el Pirineo y Baleares en forma de lluvia, y nieve en el Pirineo.

Las temperaturas ya irán en ascenso en la Península, excepto en el litoral sudeste, zonas elevadas del Pirineo y Baleares, y en Canarias.

Y los avisos de la Aemet seguirán este domingo activos en Catalunya, por nevadas, viento y temporales costeros, en Aragón y Navarra por nieve, en Baleares por mala mar y en la Comunitat Valenciana por viento.