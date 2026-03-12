El Meteocat avisa: el tiempo en Catalunya dará un giro inesperado de temperaturas

Este viernes y este domingo serán los días más tranquilos en lo que queda de semana en Catalunya.

Durante estos días, se siguen esperando precipitaciones, pero ya no serán generalizadas ni abundantes, a excepción del sábado, cuando pueden llegar lluvias moderadas, tormentas, granizo y nieve intensa.

Previsión meteorológica para este jueves

Este jueves ha amanecido con nubes bajas en la depresión central y en el cuadrante nordeste, que han dejado los cielos de Catalunya prácticamente cubiertos. Sin embargo, durante la mañana irán disminuyendo y el día puede acabar despejado en la mayoría del territorio, menos en el nordeste y puntos del litoral y prelitoral.

No se descarta que caiga alguna llovizna en el sector central del litoral y prelitoral, según la previsión meteorológica del Meteocat.

El viento de dirección variable será flojo durante toda la jornada en la comunidad y las temperaturas subirán ligeramente, incluso pueden superar los 20ºC en el Camp de Tarragona.

Viernes en Catalunya

La calma climática seguirá el viernes en Catalunya, cuando se prevé un ambiente mayormente soleado por la mañana, y algunas nubes al final de la jornada.

Sin embargo, se espera algún chaparrón moderado en el Pirineo y Prepirineo, y la cota de nieve se situará sobre los 1.600 metros.

Las temperaturas pueden comenzar a bajar sutilmente.

Sábado inestable

De cara al sábado se anuncia un día más inestable: incluso el Meteocat ha emitido avisos de situación meteorológica peligrosa por nieve.

Las precipitaciones serán generales en todo el territorio: hasta el mediodía se esperan en el tercio norte y la mitad este, por la tarde en el sector central del litoral y prelitoral, en puntos de Catalunya central y en el norte del Pirineo. Estas serán débiles, pero pueden venir acompañadas de tormentas o granizo en algunos puntos.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.600 metros por la mañana e irá bajando hasta los 1.000 metros durante el día, pudiendo descender a los 800 en el norte del Pirineo.

Los vientos de componente norte y oeste de Mistral y Tramontana en los dos extremos del Catalunya serán moderados y con alguna ráfaga fuerte, y más flojos en el sector central del territorio.

Con esto, las temperaturas bajarán notablemente, sobre todo al final del día.

Domingo de calma

A partir del domingo puede volver el buen tiempo. Se espera un día soleado, con pocas nubes, sin lluvias y con menos viento.

Quedará alguna nevada en las montañas del Pirineo y la noche seguirá siendo fría, con mínimas de 0 a 8ºC en general y algunas heladas en el interior del Pirineo.

Sin embargo, el termómetro puede volver a subir la próxima semana.