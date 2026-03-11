El Meteocat avisa: nubes, niebla y posibles chubascos en estas zonas de Catalunya

El periodo de inestabilidad se quedará pausado unos días en Catalunya. Con la dana cada vez más lejos, este miércoles será el último día que se noten sus efectos. Al menos, de momento.

Este miércoles se esperan algunos chubascos, aunque ya no serán generales, sino solo en algunos puntos del cuadrante nordeste.

Previsión meteorológica para este miércoles

Las primeras horas del día han llegado con nubes bajas y niebla en las zonas del interior, pero el sol estará presente el resto de la mañana, según la previsión meteorológica del Meteocat.

A partir de entonces, llegarán nubes medias que pueden dejar el cielo prácticamente cubierto, sobre todo en puntos del Pirineo y zonas de montaña del cuadrante nordeste, donde se esperan precipitaciones débiles y algunos chubascos.

La cota de nieve se situará sobre los 1.800 metros.

El viento de dirección variable será flojo durante toda la jornada en Catalunya y las temperaturas subirán ligeramente.

Jueves y viernes en Catalunya

Durante la mañana del jueves se esperan estratos bajos en la depresión central y en el cuadrante nordeste de la comunidad, que pueden dejar un cielo mayormente nublado. A lo largo de la tarde todo indica que disminuirán, dejándolo más despejado.

Con esto, se prevé que sea un día muy tranquilo: no se esperan precipitaciones en ninguna zona del territorio. Las temperaturas irán en aumento de forma sutil, con un ambiente suave y agradable.

La jornada del viernes llegará algo más inestable. Por la mañana aún habrá nubes altas, que pueden ir dejando el cielo destapado y soleado. Pero a partir del mediodía ya se esperan nubarrones en las sierras del litoral y el prelitoral. Al final del día ya cubrirán todo el cielo y serán probables algunos chubascos débiles en el Pirineo y Prepirineo.

La cota de nieve se situará alrededor de los 1.600 metros.

Fin de semana inestable

El fin de semana se prevé un cambio climático que volverá a traer un ambiente más frío. Una masa de aire polar dará paso a un nuevo episodio de lluvias, que pueden ir acompañadas de chubascos, tormentas, o incluso granizo.

El sábado probablemente sea un día con precipitaciones en toda Catalunya, en forma de lluvia en las comarcas de Barcelona y Girona, y con nevadas intensas en el Pirineo, con cotas de nieve que pueden bajar de los 1.000 metros.

Las temperaturas bajarán notablemente y el viento favorecerá la sensación de frío.

Sin embargo, el domingo se prevé un día más estable.