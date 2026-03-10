Cuando nevó en toda Catalunya: el temporal de 2010 que colapsó carreteras y llegó al litoral

Hace 16 años y dos días, el 8 de marzo de 2010, el país vivió uno de los temporales más inusuales. Dejó Catalunya totalmente blanca y los efectos llegaron incluso hasta la costa en muchos puntos del litoral. Las carreteras quedaron totalmente colapsadas y muchos de los accesos a ellas tuvieron que cerrarse.

La combinación de una depresión en el Mediterráneo con la entrada de una masa de aire muy frío en altura favoreció un gran descenso de la cota de nieve: fue una de las peores nevadas de las últimas décadas en Barcelona.

Cotas de nieve muy bajas

Durante la noche anterior, se preveía una cota de nieve situada alrededor de los 300 metros, más elevada de lo que finalmente fue. En las primeras horas del día, ya se situó sobre los 200 metros, y sobre el mediodía bajó a los 100 o 150 metros.

El descenso de las cotas fue provocado por la intensidad de las nevadas, junto a la llegada de vientos más fríos.

Las precipitaciones de ese día fueron generales en la mayoría del territorio. Incluso, en sectores del nordeste, se superaron los 100 l/m2 en 24 horas, y en muchas zonas ya caían en forma de nieve.

Las tormentas en el litoral y prelitoral de Girona y Barcelona, y la actividad eléctrica intensificó localmente la fuerza con la que cayeron las precipitaciones.

Una persona pasea por la orilla de la playa de la Barceloneta, el 8 de marzo de 2010. / Archivo / Ferran Nadeu

Gran nevada en Barcelona

Ese 8 de marzo, un lunes laboral cualquiera, Barcelona amaneció con lluvias en la parte baja, y no fue hasta la mitad de la jornada cuando la nieve ya empezó a acumular grandes cantidades en zonas elevadas, como en la sierra de Collserola. A partir de ahí, ya se informaba de los primeros copos en el centro de Barcelona.

Sobre las cuatro de la tarde fue cuando la capital catalana colapsó. La abundante nevada era general en toda la ciudad y por su intensidad se dio una tormenta de nieve. Estuvo nevando con rayos, truenos y fuertes ráfagas de viento.

Las cantidades en el área metropolitana de Barcelona acumularon entre 2 y 15 cm de nieve, llegando hasta las playas. Y en zonas de la provincia, la nieve alcanzó 8 cm en Mataró (Maresme), 12 cm en Granollers (Vallés Oriental) y 15 cm en Terrassa (Vallés Occidental). El Maresme fue la zona de la región metropolitana con más acumulación de nieve, que se dio en la sierra del Montnegre, con 88 cm.

Transporte colapsado

La ciudad quedó totalmente paralizada y colapsada. Además, coincidió con la salida de los colegios y el fin de muchas jornadas laborales.

A partir del mediodía, la congestión en las rondas y en las vías de acceso y salida a Barcelona eran considerables. La ronda de Dalt quedó cortada en varios tramos, con coches atrapados, y en las zonas circulables, la Guàrdia Urbana no dejaba entrar a vehículos sin cadenas.

El transporte público quedó suspendido, a excepción del metro que, a pesar de estar totalmente masificado, funcionaba con normalidad y circuló toda la noche.

Concentración de coches por la nevada en Barcelona, en 2010. / Xavier Jubierre

Consecuencias

La luz se fue en muchas zonas, como en Girona, donde 200.000 abonados quedaron a oscuras.

Algunos niños y profesores pasaron la noche en colegios y muchas otras personas durmieron en polideportivos, habilitados para quienes no pudieron salir de la ciudad.

Las mayores consecuencias vinieron por la humedad y pesadez de la nieve, ya que favoreció la aparición de formaciones de hielo que, al acumularse sobre árboles, cables e infraestructuras provocó caídas de torres de alta tensión y daños importantes en bosques.

Ramas de árboles caídos en Sant Cugat del Vallés por la nevada de Barcelona, en 2010. / Ricard Cugat

El estado de la mar también fue inusual, sobre todo en la Costa Brava donde llegaron a registrarse olas de hasta 8 metros.

Cuando el temporal se fue alejando, la noche dio paso a una masa de aire más fría que bajó las temperaturas considerablemente, hasta llegar a -21ºC en algunos puntos de montaña.