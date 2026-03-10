¿Nueva Dana en Catalunya? Esto dicen los pronósticos y el Meteocat

La entrada de una nueva dana este lunes ya ha provocado inestabilidad climática en toda la península Ibérica, una situación que se va a repetir este martes en Catalunya.

Esta configuración atmosférica está situada sobre el sudeste de la Península, por lo que no afecta directamente a la comunidad, aunque sí mantiene un tiempo inestable e inseguro por el aire frío en altura.

Previsión meteorológica para este lunes

La previsión meteorológica para este lunes anuncia una jornada marcada por los ligeros efectos de la dana en Catalunya.

La presencia del sol y algunos claros, con bancos de nubes bajas y nieblas en el interior, han saludado el comienzo del día en la mayoría del territorio.

Pero a partir del mediodía crecerán nubarrones en zonas de montaña, principalmente en el prelitoral y el tercio norte. Con esto, el Meteocat advierte que se esperan chubascos débiles y dispersos en el interior, que pueden llegar acompañados de tormentas locales, y no se descarta que caiga granizo.

La cota de nieve se sitúa alrededor de los 1.500 metros.

Al final del día, la dana ya se irá alejando y dará paso a un periodo de calma, que se extenderá todo el miércoles y hasta el viernes, probablemente. Asimismo, las temperaturas subirán ligeramente.

Miércoles y jueves en Catalunya

En la jornada del miércoles se esperan ratos de sol por la mañana y nubes a partir del mediodía. A partir de entonces se esperan chubascos en el interior del cuadrante nordeste y en el Pirineo, donde también puede haber alguna nevisca, ya que la cota de nieve se situará sobre 1.800 metros.

De cara al jueves, se prevé que el cielo esté más despejado, con nieblas matinales en el interior y bandas de nubes altas que circularán de noroeste a sudeste en las primeras horas del día, y el resto de la jornada quedará algo más nublado.

Sin embargo, ya no se esperan precipitaciones en Catalunya.