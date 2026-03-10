Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guerra IránYolanda DíazAlimentaciónArmamentoIkeaAldiRodaliesDonald TrumpbonÀreaEncuestas Castilla y LeónJoan LaportaRenta 2026Cambio de hora 2026
instagramlinkedin

Tiempo

¿Nueva Dana en Catalunya? Esto dicen los pronósticos y el Meteocat

El aire frío en altura puede traer algunos chubascos o tormentas

Alerta de la Aemet: tormentas fuertes con granizo y nevadas en Catalunya este lunes

Protecció Civil cierra la alerta del Inuncat ante la mejora meteorológica y la disminución del caudal de los ríos

Ambiente de playa en la Barceloneta en marzo, en una imagen de archivo de 2009.

Ambiente de playa en la Barceloneta en marzo, en una imagen de archivo de 2009. / Vicens Forner

Andrea Valenzuela García

Andrea Valenzuela García

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La entrada de una nueva dana este lunes ya ha provocado inestabilidad climática en toda la península Ibérica, una situación que se va a repetir este martes en Catalunya.

Esta configuración atmosférica está situada sobre el sudeste de la Península, por lo que no afecta directamente a la comunidad, aunque sí mantiene un tiempo inestable e inseguro por el aire frío en altura.

Previsión meteorológica para este lunes

La previsión meteorológica para este lunes anuncia una jornada marcada por los ligeros efectos de la dana en Catalunya.

La presencia del sol y algunos claros, con bancos de nubes bajas y nieblas en el interior, han saludado el comienzo del día en la mayoría del territorio.

Pero a partir del mediodía crecerán nubarrones en zonas de montaña, principalmente en el prelitoral y el tercio norte. Con esto, el Meteocat advierte que se esperan chubascos débiles y dispersos en el interior, que pueden llegar acompañados de tormentas locales, y no se descarta que caiga granizo.

La cota de nieve se sitúa alrededor de los 1.500 metros.

Al final del día, la dana ya se irá alejando y dará paso a un periodo de calma, que se extenderá todo el miércoles y hasta el viernes, probablemente. Asimismo, las temperaturas subirán ligeramente.

Miércoles y jueves en Catalunya

En la jornada del miércoles se esperan ratos de sol por la mañana y nubes a partir del mediodía. A partir de entonces se esperan chubascos en el interior del cuadrante nordeste y en el Pirineo, donde también puede haber alguna nevisca, ya que la cota de nieve se situará sobre 1.800 metros.

De cara al jueves, se prevé que el cielo esté más despejado, con nieblas matinales en el interior y bandas de nubes altas que circularán de noroeste a sudeste en las primeras horas del día, y el resto de la jornada quedará algo más nublado.

Noticias relacionadas y más

Sin embargo, ya no se esperan precipitaciones en Catalunya.

TEMAS

  1. Detenido el propietario de una empresa de limpieza y gestión de residuos de Malgrat de Mar por explotación laboral
  2. Mònica, 22 años, adicta a los ansiolíticos: 'Buscaba la pastilla como una yonqui
  3. La llegada de una dana presagia varios días de lluvias, inestabilidad atmosférica y bajada de las temperaturas en España
  4. Educació pacta con CCOO y UGT una subida de 3.000 euros anuales para los profesores, pero Ustec se desmarca y mantiene las huelgas
  5. Restablecida la circulación de trenes en la R2 y la R2 Sud entre el Prat de Llobregat y Gavà tras una avería en la infraestructura
  6. Hospital Vithas Barcelona: un modelo sanitario transformador
  7. La nueva revolución alimentaria es volver a la comida de las abuelas: 'Ellas ya practicaban un modelo sostenible
  8. Muere David Morales, exmilitar jerezano acusado de espiar a Julian Assange, fundador de Wikileaks

¿Nueva Dana en Catalunya? Esto dicen los pronósticos y el Meteocat

¿Nueva Dana en Catalunya? Esto dicen los pronósticos y el Meteocat

Alerta de la Aemet: tormentas fuertes con granizo y nevadas en Catalunya este lunes

Alerta de la Aemet: tormentas fuertes con granizo y nevadas en Catalunya este lunes

La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026

La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026

Protecció Civil cierra la alerta del Inuncat ante la mejora meteorológica y la disminución del caudal de los ríos

Protecció Civil cierra la alerta del Inuncat ante la mejora meteorológica y la disminución del caudal de los ríos

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal

Buscan al conductor de un coche encontrado en una riera en Llinars durante el temporal

¿Con qué fuerza tiene que soplar el viento para poner tu vida en peligro?

¿Con qué fuerza tiene que soplar el viento para poner tu vida en peligro?

La 'llevantada' Regina provoca las primeras incidencias en Girona, con acumulaciones de 147 litros en Viladrau

La 'llevantada' Regina provoca las primeras incidencias en Girona, con acumulaciones de 147 litros en Viladrau

Lluvia de fango en Catalunya: el aviso del Meteocat para este viernes

Lluvia de fango en Catalunya: el aviso del Meteocat para este viernes