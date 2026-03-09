Tiempo
Alerta de la Aemet: tormentas fuertes con granizo y nevadas en Catalunya este lunes
Una nueva Dana, que acabará afectando a toda la Península, ha entrado ya por el oeste
Protecció Civil activa la alerta de su plan frente a inundaciones ante las lluvias derivadas de la borrasca Regina
El paso de un frente aislado ha formado una nueva Dana que atraviesa la península Ibérica de norte a sur. Esta da lugar a lluvias fuertes, tormentas con granizo y algunas nevadas que podrían afectar este lunes al nordeste de Catalunya.
El día ha amanecido en la comunidad con el cielo nublado y ha dejado algunos chubascos en puntos del litoral.
Previsión meteorológica para este lunes
Durante la mañana, la nubosidad irá diminuyendo hasta dejar el cielo poco nublado, o parcialmente despejado, hasta el mediodía. A partir de entonces, se prevén lluvias de intensidad floja o moderada en puntos del interior de Catalunya, más probables en zonas del prelitoral y del tercio norte, y más extensos en el cuadrante nordeste del territorio.
La Aemet prevé este lunes en el Empordà (Girona) y en el Pirineo precipitaciones localmente fuertes que vendrán acompañadas de tormentas y granizo ocasional. Sin embargo, por la tarde, ya serán algo más dispersas.
La cota de nieve estará alrededor de 1.400 o 1.600 metros.
Temperaturas y viento
Las temperaturas se mantendrán similares, con algunas ligeras bajadas.
En el Pirineo puede haber heladas débiles.
El viento de dirección variable será flojo durante toda la jornada, predominando el que viene del oeste en la mitad occidental, y será moderado en el litoral. Excepto en la Costa Brava donde, por la tarde, puede llegar alguna ráfaga fuerte.
Martes y miércoles en Catalunya
La previsión meteorológica para el martes en Catalunya anuncia una jornada marcada por precipitaciones débiles en el extremo sur del litoral y algunos chubascos dispersos por el interior, sobre todo en zonas de montaña, según el Meteocat.
La cota de nieve se situará sobre los 1.500 metros.
El viento se mantendrá con una intensidad floja durante todo el día. Por la mañana, predominará un viento de dirección variable y al final de la mañana ya se impondrá un viento de componente sur y este en el litoral.
De cara al próximo miércoles, las precipitaciones en forma de lluvia llegarán débiles en el extremo sur del territorio. A partir del mediodía, puede llegar algún chubasco en puntos del norte del Pirineo y del interior del cuadrante nordeste.
La cota de nieve se situará sobre los 1.900 metros.
