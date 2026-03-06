Tiempo
Lluvia de fango en Catalunya: el aviso del Meteocat para este viernes
Las precipitaciones no cesan y siguen siendo abundantes
Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y a qué hora lloverá por la borrasca Regina
La borrasca Regina ya está en Catalunya: el Meteocat vuelve a alertar sobre las fuertes lluvias que se esperan
La jornada de este viernes mantiene la inestabilidad a causa de la borrasca Regina. Sin embargo, este temporal se empezará a alejar de cara al fin de semana.
Previsión meteorológica para este viernes
El momento de mayor inestabilidad se dará a lo largo de la mañana, que mantendrá una intensidad constante de precipitación hasta el mediodía. Con todo, las lluvias seguirán igual de persistentes durante toda la jornada del viernes en Catalunya. Así, el día entero estará marcado por las intensas precipitaciones, además de algunas grandes ventadas.
El viento de componente este y noreste se acentuará puntualmente. Desde las 11 de mañana aproximadamente, hasta el mediodía, cuando las rachas podrían llegar a los 70 u 80 km/h.
Avisos por estado del mar e intensidad de lluvia
El Meteocat ha activado avisos por mal estado de la mar, y el fuerte oleaje puede traer olas de hasta tres metros en el frente marítimo. También siguen vigentes las advertencias activadas anteriormente por acumulación e intensidad de lluvia, puede que en forma de tormentas, y que llegarán acompañadas de barro.
Las zonas más afectadas por las precipitaciones serán las del litoral y prelitoral y el cuadrante noreste, especialmente en los puntos de montaña. En la mitad sur de Catalunya serán más intensas, y en el resto del territorio catalán llegarán más dispersas e intermitentes.
Asimismo, las cantidades acumuladas no serán muy abundantes, excepto en el interior del cuadrante noreste y el extremo sur, donde se podrían acumular entre 50 y 100 l/m2, o incluso, superarlo en los puntos más elevados.
Tras este episodio de inestabilidad, la calma llegará durante la tarde, cuando habrá menos lluvia y, quizá, queden interrumpidas hasta la noche. Más tarde, hacia la madrugada, volverán a intensificarse.
En cuanto a la cota de nieve, esta bajará hasta los 1.800 metros durante la tarde.
Fin de semana en Catalunya
El fin de semana será más tranquilo. Y es que, si bien la configuración atmosférica que lleva toda la semana afectando a Catalunya ya se esté alejando, todavía no habrá estabilidad climática.
Durante el sábado y domingo se prevé que las nubes sean más irregulares, lo que supone que el sol pueda asomar y tener ratos de protagonismo. Sin embargo, seguirán habiendo chubascos esporádicos o alguna tormenta localmente fuerte.
Las temperaturas no sufrirán una gran bajada, pero sí serán ligeramente inferiores desde este viernes hasta el domingo.
