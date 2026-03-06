La 'llevantada' Regina provoca las primeras incidencias en Girona, con acumulaciones de 147 litros en Viladrau

La 'llevantada' Regina ya se ha dejado notar en las comarcas de Girona. El temporal ha provocado las primeras incidencias durante la noche, con una decena de servicios de los Bombers por árboles caídos y pequeñas inundaciones, y también acumulaciones de lluvia destacadas. Entre el jueves y este viernes a las 8 de la mañana, Viladrau ha recogido 147,2 litros, mientras se mantienen los avisos por intensidad y acumulación de lluvia, fuerte viento, temporal marítimo y el aumento del caudal de los ríos.

Entre los municipios con servicios se encuentran Sant Feliu de Buixalleu, Brunyola y Lloret de Mar, en un episodio de lluvias que también ha descargado con fuerza en diversos puntos de la demarcación.

Este temporal también causa cortes y problemas en algunas carreteras. Como el de la GI-552 en Riells i Viabrea y de una carretera local, la GIV-6226, desde la N-2 en Vilaür por Garrigàs a la altura de Arenys d'Empordà, por inundación, según informa la Diputació de Girona. Por desprendimientos también hay un carril cortado y paso alternativo en la N-260 en Riudaura y en la GI-543 entre Espinelves y Arbúcies, informa el Servei Català de Trànsit.

Viladrau, la más afectada

En cuanto a la precipitación acumulada desde ayer y hasta hoy a las 8 de la mañana, destaca especialmente Viladrau, con 147,2 litros por metro cuadrado. En las comarcas gerundenses, los valores más elevados se han recogido en el Ripollès, con 94 litros en Sant Pau de Segúries y 91,8 litros en Molló. También sobresalen los registros de la Garrotxa, con 70,7 litros en la Vall d'en Bas y 64,3 litros en Olot.

En la Selva, se han acumulado 58,7 litros en Anglès, 56,4 litros en Santa Coloma de Farners y 35,7 litros en Fogars de la Selva. En el Alt Empordà, el registro más alto es el de Darnius, con 54 litros, seguido de los 38,5 litros de Navata y los 33,9 litros de Cabanes. En el Pla de l’Estany, Banyoles ha recogido 47,6 litros.

En el Gironès, se han registrado 40,4 litros en Cassà de la Selva, 35 litros en Girona y 23,8 litros en Fornells de la Selva. En el Baix Empordà, los principales valores son los 29,4 litros de la Bisbal d’Empordà, los 28,3 litros de Palafrugell, los 24,3 litros de la Tallada d’Empordà, los 22,7 litros de Castell d’Aro y los 21 litros de Torroella de Montgrí. También se han registrado lluvias en el Alt Empordà, pero las acumulaciones son menores, como 20,6 litros en Castelló d’Empúries o los 19,7 litros en Torroella de Fluvià.

Olas de 5 metros en Begur

De cara a este viernes, el episodio mantiene activos los avisos por acumulación de lluvia, con posibilidad de superar los 200 litros en 24 horas, y también por intensidad de lluvia en casi todo el territorio, además de fuerte viento y temporal marítimo, que podría provocar inundaciones en puntos del litoral.

En Blanes, por ejemplo, ha aumentado el temporal marítimo con fuerte oleaje y ha estado lloviendo de manera intermitente toda la noche, sumándose rachas de viento fuerte, informa el consistorio. La boya de Ports de l'Estat del cabo de Begur ha registrado un pico de ola de 5,28 metros de altura.

Alerta por el caudal alto

A todo ello se suma el aumento del caudal de varios ríos, como la Muga, el Fluvià y el Ter, que hoy bajan muy por encima de lo habitual. En este contexto, se pide evitar los accesos a ríos, rieras y vados, especialmente en zonas vulnerables. Según el aviso de la Agència Catalana de l’Aigua, se ha emitido un aviso de incremento de caudal del Ter en Sant Joan de les Abadesses, donde el río ha alcanzado los 70,7 m³/s y ha superado el umbral de peligro.

Desde el jueves, además, varios ayuntamientos gerundenses han cerrado accesos a los cauces del Ter y la Muga por el desembalse preventivo de El Pasteral y Darnius-Boadella debido a las fuertes lluvias.

