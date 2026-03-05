Radar de lluvia en Barcelona y resto de Catalunya en directo: consulta en tiempo real dónde y a qué hora lloverá por la borrasca Regina

El radar meteorológico es una herramienta que se utiliza, entro otros sistemas, para predecir el tiempo meteorológico de una zona. Los radares nos aportan la información necesaria para localizar precipitaciones, calcular sus trayectorias y estimar sus tipos -lluvia, nieve, granizo, etcétera-. Además, los datos tridimensionales pueden analizarse para extraer la estructura de las tormentas y su potencial de trayectoria y de daños.

Leer un radar no siempre es fácil, pero en internet existen muchas herramientas gratuitas que nos muestran cómo interpretarlos. Además de estos sistemas, los modelos numéricos meteorológicos también son muy útiles para conocer la previsión del tiempo con exactitud. La suma de los datos de todos los modelos meteorológicos y radares disponibles son los responsables de las predicciones meteorológicas que divulgan los portales meteorológicos y medios de comunicación.

Varias personas se protegen de las lluvias. / Antonio Amorós

La interpretación de un meteorólogo especializado es necesaria para poder entender la predicción con exactitud, ya que se trata de una ciencia que estudia los pequeños cambios de la compleja dinámica atmosférica en directo.

Modelos numéricos meteorológicos

Las herramientas más accesibles en internet para predecir el tiempo de forma independiente son las simulaciones de los modelos meteorológicos y las imágenes de radar. Los modelos meteorológicos son simulaciones informáticas de la atmósfera que se utilizan en investigación y en la previsión meteorológica. A partir de la información recopilada de muchas estaciones meteorológicas, un modelo matemático basado en algoritmos y ecuaciones es capaz de hacer una simulación del estado de la atmósfera en directo. Existen diferentes modelos y cada uno se actualiza con diferente periodicidad cada día. Los principales modelos meteorológicos europeos son el GFS, WRF y ECMWF -que también se puede llamar IFS o CEPPM-.

Lluvia en Barcelona, en una imagen del pasado marzo. / Zowy Voeten

Todos los modelos muestran información parecida y la mejor manera de hacer una predicción meteorológica es contrastar todos ellos. En internet es muy fácil encontrar las simulaciones que crean estos modelos de forma gratuita. Los portales más accesibles y gratuitos para observar modelos son:

Radares meteorológicos

Los radares meteorológicos son las herramientas que se usaban principalmente para predecir el tiempo antes de la llegada de los complejos modelos numéricos meteorológicos. Su funcionamiento es completamente diferente y utiliza señales de radar enviadas a la atmósfera para conocer el estado del cielo.

Persona sentada con un paraguas bajo la lluvia en Barcelona. / Marc Asensio Clupes

La antena del radar gira sin parar lanzando ecos que cuando se encuentran con partículas de precipitación vuelven a la antena señalando en qué zona se están formando nubes. La suma de la información de los diferentes radares que se encuentran repartidos por el territorio crea una imagen capaz de predecir de forma precisa el desarrollo de los fenómenos ambientales. Las imágenes de radar van bien para saber en qué dirección se mueven las nubes, qué tipo de precipitación meteorológica traen -lluvia, granizo, etcétera- y su intensidad.

Información en directo

La Aemet y el Meteocat tienen en sus respectivos portales web la información en directo de la imagen que crean todos los radares del estado. En el caso de Meteocat, se utiliza la información de radares situados en Vallirana, Puig d'Arques, la Panadella y Tivissa-Llaberia. Las imágenes del radar tienen unos minutos de retraso con la realidad, ya que es necesario llevar a cabo unos procesos de cálculo para conseguirlas. Puedes encontrar imágenes de radar aquí:

Al lado de las imágenes de radar se encuentra una leyenda que te ayuda a entender los diferentes colores que se pueden observar. Los colores fríos suelen relacionarse con menos intensidad o concentración de precipitación. Los colores cálidos muestran lo contrario: granizo y tormentas muy intensas. Cada web utiliza colores diferentes o se fijan en valores concretos diferentes, así que siempre es mejor informarse sobre qué quiere decir cada escala, color y leyenda.