La borrasca Regina ya está en Catalunya: el Meteocat vuelve a alertar sobre las fuertes lluvias que se esperan

El temporal está impactando este jueves en prácticamente toda Catalunya.

Será un día marcado por el polvo sahariano en suspensión que reducirá la visibilidad.

El Meteocat ha activado avisos por la probable acumulación de agua causada por las lluvias que dejará la borrasca Regina en todas las comarcas.

Sin embargo, no se espera una gran bajada de las temperaturas, más bien se mantendrán similares a las actuales, desde el jueves hasta el sábado.

Previsión meteorológica para este jueves

Hasta el mediodía de este jueves se esperan precipitaciones extensas en la mitad sur y este de Catalunya, con un cielo mayormente nublado que puede dejar algún claro transitorio a media mañana.

A partir de entonces, ya serán lluvias generales y de intensidad moderada, sin acumular cantidades muy abundantes. A excepción de las zonas elevadas del litoral y prelitoral, el extremo sur del territorio y el cuadrante nordeste, ya que en estas se pueden acumular entre 50 y 100 mm en 24 horas, y en las dos últimas zonas pueden superar los 100 l/m2.

Las precipitaciones llegarán acompañadas de barro y puede que en forma de tormentas.

La cota de nieve rondará los 2.000 metros hasta el mediodía, cuando subirá a 2.200 metros.

Avisos Meteocat

Durante el jueves y el viernes, el Meteocat ha activado avisos por mal estado de la mar, por acumulación e intensidad de lluvia y por viento, aunque este último solo permanecerá vigente el jueves.

Las lluvias más abundantes se esperan en el cuadrante nordeste, es decir, en las comarcas de Girona, el entorno del Montseny y Terres de l'Ebre. Los avisos naranjas se mantienen en las comarcas gerundenses del Alt Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l'Estany, Selva y Ripollès, y en las barcelonesas de Osona y Vallès Oriental. Mientras que los avisos amarillos se han activado en el Baix Ebre, Montsià y Terra Alta (las tres comarcas, en Tarragona).

Los avisos de viento del jueves de componente este serán moderados, con ráfagas fuertes y alguna muy fuerte en la costa y las cotas más elevadas. Pero se calmarán a partir de media tarde, menos en la Costa Brava.

El viernes en Catalunya

La previsión meteorológica para el viernes anuncia un segundo día de precipitaciones generales en la mitad sur y este de Catalunya, y más dispersa en el resto de zonas. La intensidad será débil y moderada, acompañada de barro y tormenta.

La cantidad acumulada, en general, será abundante, y en el interior del cuadrante nordeste y en el extremo sur pueden ser cantidades más elevadas, entre 50 y 100 mm en 24 horas.

La cota de nieve estará alrededor de los 2.000 metros y bajará a los 1.800 metros por la tarde.

El viento de componente este será moderado, con alguna racha más fuerte en las zonas de costa y en las cotas más altas.

Sábado más tranquilo

De cara a la madrugada del sábado se esperan precipitaciones generales. Durante el día serán extensas en la mitad oeste y dispersas en el resto de territorio.

La intensidad probablemente sea entre débil y moderada, y acompañadas de tormentas y barro. Sin embargo, las cantidades acumuladas ya se prevé que sean poco abundantes en todo el territorio, menos en el tercio sur, donde serán algo superiores.

La cota de nieve bajará de los 1.600 metros hasta los 1.4000 metros durante la tarde.

El viento será más flojo y moderado, con algún golpe fuerte.