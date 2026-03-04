Viento, lluvias intensas y fenómenos meteorológicos adversos: la predicción del Meteocat para Catalunya

Hasta este martes aún había algún efecto de la última configuración atmosférica que traía estabilidad climática.

Pero a partir de este miércoles, la borrasca Regina ya impactará en Catalunya. Sin embargo, lo hará con más fuerza desde el jueves, cuando se espera una jornada de lluvias abundantes.

Con esto, el Meteocat ya ha activado avisos por viento, por mal estado del mar y por acumulación de lluvia desde este miércoles hasta, por ahora, el viernes.

Previsión meteorológica para este miércoles

La jornada de este miércoles comienza con el cielo prácticamente cubierto de nubes y probablemente se quede así para el resto del día en todo el territorio catalán.

Se esperan precipitaciones en forma de lluvias intermitentes en el cuadrante noreste hasta media tarde y durante toda la jornada en el extremo sur del litoral y del prelitoral. Algún chubasco débil puede llegar al Pirineo, Prepirineo y el resto del cuadrante noroeste.

En las comarcas de Girona, así como en las comarcas del sur, especialmente en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona, las lluvias pueden ser más abundantes y llegar a acumular los 50 l/m2.

La cota de nieve rondará los 1.800 metros por la mañana, pero el resto del día puede llegar a estar entre los 2.000 y 2.200 metros.

Todas estas precipitaciones llegarán con barro.

El viento sopla de componente este, en el que predomina el Levante y el Gregal, entre flojo y moderado, pero con rachas fuertes en el litoral, prelitoral y las zonas elevadas de la depresión central. En el Pirineo y Prepirineo occidental soplará de componente sur de forma más moderada.

La temperatura mínima y la máxima es ligeramente más alta.

Jueves, en Catalunya

Hasta la mitad del día de este jueves, el cielo estará mayormente nublado en gran parte del territorio. La nubosidad aumentará de sur a norte y el cielo quedará totalmente cubierto a partir del mediodía en Catalunya.

Las primeras precipitaciones de la jornada se esperan en la mitad sur y este de la comunidad hasta el mediodía, cuando ya se extenderán por todo el territorio. Estas también vendrán acompañadas de barro.

En general, serán lluvias de intensidad entre débil i moderada, con cantidades acumuladas abundantes. Pero en el tercio sur y en el interior del cuadrante nordeste pueden ser muy abundantes, entre 50 y 100 mm en 24 horas.

La cota de nieve estará alrededor de los 2.000 metros hasta media mañana y por la tarde, sobre los 2.200 metros.

El viento será de componente este y se mantendrá moderado con ráfagas fuertes y algunas muy fuertes en la costa y las cotas más altas. Aunque al final del día se irá calmando.

Las temperaturas mínimas serán similares o ligeramente más altas que el miércoles, aunque las máximas bajarán moderadamente.

Previsión para el viernes

La previsión meteorológica del viernes anuncia un cielo aún mayormente nublado, pero con algún claro puntual en el cuadrante noroeste.

Las lluvias pueden llegar de forma intermitente a partir de la tarde en la mitad sud y este del país. La intensidad de las precipitaciones se prevé que sean entre débiles y moderadas y es probable que llegue alguna tormenta.

Las cantidades en el cuadrante noreste pueden llegar a acumular entre 50 y 100 l/m2. La cota de nieve rondará entre los 2.000 metros, aunque por la tarde puede bajar a los 1.800 metros.

El viento de componente este será moderado con rachas fuertes y alguno muy fuerte en la costa y en las cotas más elevadas.

La temperatura mínima será similar y la máxima puede subir ligeramente respecto al jueves.