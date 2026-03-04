Meteocat activa avisos de nivel naranja por lluvia y advierte de acumulaciones de hasta 100 litros en el norte de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emitido un aviso por lluvias potencialmente torrenciales en Catalunyas derivadas del paso de la borrasca Regina. Este fenómeno, que ya ha activado avisos por viento y por temporal marítimo, podría en las próximas horas dar lugar a chubascos de gran intensidad en varios puntos de Catalunya. Ante esta situación se han activados avisos de nivel amarillo en la zona de Terres de l'Ebre y de nivel naranja en las comarcas del nordeste ante acumulaciones que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado en apenas una jornada. Los avisos se extienden desde el jueves por la mañana hasta como mínimo la tarde del viernes. Protecció Civil, por su parte, mantiene activada la prealerta de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar precauciones.

Los modelos indican que las lluvias empezarán a abrirse paso el jueves desde primera hora de la mañana y abarcarán gran parte del territorio catalán. Los modelos indican que este episodio podría descargar con especial fuerza en dos puntos de la geografía catalana. Por un lado, se esperan fuertes lluvias en la zona de Terra Alta, Baix Ebre y Montsià, donde se ha activado un aviso amarillo por acumulación de lluvia. Por otro lado, los pronósticos apuntan a que los chubascos podrían ser especialmente fuertes en el Empordà, Garrotxa, Ripollès, Osona, Selva y Vallès Oriental, donde se han activado avisos de nivel naranja que se corresponden con un grado de peligro de 3 sobre 6.

Después de un miércoles marcado por los avisos por rachas de viento de hasta 72 km/h desde el Maresme hasta el Tarragonès, todo apunta a que la situación podría escalar de cara al jueves, que por ahora se perfila como el día álgido de esta borrasca Regiona. Durante esta jornada, Meteocat mantiene activados buena parte de los avisos por viento en el Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès y Tarragonès. También amplía los avisos por mal estado de la mar a toda la costa catalana, desde el Empordà hasta Terres de l'Ebre, ante olas de más de 2,5 metros. Los avisos más severos por temporal marítimo se concentran en la costa norte, donde se ha decretado el nivel naranja.

Todo apunta a que la situación irá a la baja durante el viernes por la tarde. Para entonces solo hay activados avisos de nivel amarillo por mal estado de la mar desde el Empordà hasta Barcelona. Por el momento, parece que los avisos por lluvia y viento se apagarán.