La Organización Meteorológica Mundial avisa: El Niño traerá temperaturas récord de calor este 2026

"El Niño-Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno periódico que produce un calentamiento a gran escala de las aguas superficialest de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de cambios en los vientos, la presión y las precipitaciones", tal y como explica la Organización Meteorológica Mundial (OMM).

Los efectos que produce El Niño, la fase caliente del fenómeno, suelen ser opuestos a los de La Niña, que es la fase fría del fenómeno meteorológico y tiende a enfriar las condiciones meteorológicas.

Además de las características propias tanto de El Niño como de la Niña, también existen las condiciones neutras, es decir, aquellas que no corresponden ni al episodio de El Niño ni de La Niña.

La Niña desaparece

Este martes, día 3, la OMM ha publicado un comunicado sobre cómo puede evolucionar el principal fenómeno de variabilidad del planeta.

Según sus pronósticos, hay una probabilidad del 60% de que entre marzo y mayo de este 2026 la actual La Niña, que ha acompañado el país en los últimos meses con lluvias y borrascas, desaparezca y haya condiciones neutras.

En los meses de mayo a junio, esta probabilidad sube hasta el 70%. Además, entre mayo y julio empiezan a incrementar las posibilidades de que El Niño vuelva a instaurarse, con una probabilidad de hasta el 40%.

Hay una "barrera de predictibilidad"

Sin embargo, los pronósticos a largo plazo conllevan una mayor incertidumbre. Según la organización, las predicciones se ven afectadas por una “barrera de predictibilidad de la primavera del hemisferio norte”. Es decir, que es una época del año en la que se hace difícil prever qué pasará.

Cabe recordar que el último episodio de El Niño se produjo hace dos años, en 2024. Este fue uno de los cinco más intensos de los que la OMM tiene constancia y “contribuyó a las temperaturas mundiales sin precedentes que se registraron en 2024”.

Vuelve el calor de hace dos años

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la España peninsular tuvo una temperatura media de 15°C, un valor que queda a 1,1°C por encima de la media anual, en referencia a los años 1991 hasta 2020.

Por su parte, la temperatura media en Baleares fue de 18º (un 0,9º más) y en Canarias, fue de 19,6 (un 1,2º más).

Sea como sea, todo apunta a que las condiciones, sean neutras o cálidas, favorecerán que este 2026 sea uno de los años más cálidos de la historia en una época en pleno calentamiento global.