Meteocat ayuda en los trámites con la aseguradora en caso de daños por lluvias intensas o viento: así funciona

Los recientes episodios de lluvias intensas y fuertes vientos estos últimos meses han causado muchos desperfectos en edificios de viviendas, coches y otros inmuebles.

Los seguros suelen cubrir este tipo de incidentes, pero la mayoría exigen pruebas a los afectados donde muestren la relación de los daños ocasionados con el fenómeno meteorológico.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) emitía estos certificados bajo demanda de los ciudadanos. Esto hacía más lento el proceso, ya que se requería de una petición, una comprobación de los datos y una emisión del documento.

Nuevo sistema para ayudar a los ciudadanos

Sin embargo, ahora el Meteocat tiene un nuevo sistema que automatiza los certificados en la web oficial de Meteocat, que emiten el documento en un margen de dos a siete días posteriores a la petición.

Según este mismo servicio, durante 2024 y 2025 ha generado 5.407 certificados vinculados a episodios de viento y precipitaciones.

Del total de los documentos, 4.352 se han publicado en el portal de Meteocat y 1.500 han sido bajo demanda, especialmente en municipios con menor densidad de población.

En total, se han registrado más de 10.000 descargas, que corresponden a más de 40 municipios diferentes en estos dos años. Esto demuestra la gran utilidad de esta herramienta pública.

Viento, lluvias y relámpagos

Además, este 2026 se va a incorporar una nueva sección de un fenómeno meteorológico: los relámpagos. Este nuevo apartado informará sobre el número de descargas eléctricas detectadas en cada municipio.

Se cruzarán datos de la red de estaciones automáticas (XEMA, por sus siglas en catalán de Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques) y la red de radares.

Un temporal que ha durado meses

Los recientes fenómenos temporales de enero y febrero de 2026 han originado más de 2.000 peticiones, por lo que se ha producido una avalancha de solicitudes que han colapsado el servicio, que hace que los certificados puedan llegar a tardar hasta una semana más de lo previsto en llegar.

Barcelona y Terrassa (Vallès Occidental, Barcelona) son las ciudades con más volumen de descargas en el año 2025. Sin embargo, el certificado más pedido ha sido en Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona) el 12 de julio del año pasado.

Ese día estuvo marcado por una lluvia abundante y torrencial, y que también llevó a enviar alertas en los teléfonos móviles.

Unas 4.000 solicitudes

El servicio del Meteocat nace por el volumen creciente de solicitudes de información meteorológica y climática, que se sitúa en unas 4.000 anualmente.

Hace dos años se ideó este sistema para dar respuesta de forma más ágil a las demandas de la ciudadanía, ya que el 50% de las peticiones provienen de particulares que requieren un informe para presentar a las aseguradoras.