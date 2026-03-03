El Meteocat alerta: hasta 100 litros por metro cuadrado a partir de este día en Catalunya

El mes de marzo ha llegado con una masa de aire fría en altura y bajas presiones que podrían dejar precipitaciones a lo largo de la semana en buena parte del país.

La borrasca Regina, entre otras de menor intensidad, se formará por el descuelgue de una dana sobre el sudoeste que traerá lluvias intensas a Catalunya.

Esta configuración atmosférica favorecerá un flujo persistente de Levante cargado de humedad, que podría llegar con precipitaciones que pueden registrar grandes cantidades acumuladas.

Jueves, en Catalunya

Las precipitaciones en Catalunya llegarán el jueves por el sur de la comunidad, especialmente en el Baix Ebre y el Camp de Tarragona (ambas comarcas, en Tarragona). La intensidad en esa zona aún será moderada, aunque serán lluvias continuas durante toda la jornada.

Por la mañana ya llegará la lluvia al litoral y zonas del prelitoral, y a lo largo del día se extenderán por el resto del territorio. La intensidad será entre débil y moderada, y pueden llegar a acumularse cantidades abundantes.

El tercio sur y el cuadrante noreste del territorio podrán acumular entre 50 y 100 mm en 24 horas, y lo más probable es que en el interior sur de Tarragona se superen los 100 l/m2.

Cabe destacar que las precipitaciones vendrán acompañadas de barro.

La cota de nieve se situará entre los 2.000 metros y los 2.200 metros.

Precipitaciones persistentes

Entre la noche del jueves y el viernes, el flujo marítimo persistente traerá lluvias constantes y abundantes en el prelitoral y zonas de montaña.

Las lluvias del viernes y el sábado se prevén que sean continuas e intensas en el sur y este de Catalunya. Sin embargo, estas no vendrán causadas por la borrasca Regina, sino por otra dana.

La peor parte se la llevará la provincia de Tarragona la última parte del sábado. En el entorno del Baix Ebre, Montsià y Terra Alta se podrían superar los 150 l/m2 por el flujo persistente de Levante, aunque no se descarta que puntualmente superen los 200 l/m2.

El oeste de Girona también puede superar los 100 l/m2, pero de forma puntual, ya que serán más irregulares.

El sur de Barcelona puede acercarse a estas cantidades y en Lleida se esperan registros más reducidos.

Asimismo, los valores acumulados podrían actualizarse durante los próximos días, porque los cambios mínimos de la posición del temporal pueden variar significativamente estas cifras.