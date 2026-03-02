La lluvia regresa a Catalunya por la borrasca Regina: a partir de este día habrá que sacar el paraguas

El final de febrero también ha supuesto el final de la primavera meteorológica.

La lluvia vuelve y llegará a Catalunya a mitad de la semana. Además, el Meteocat ha activado avisos por viento y por temporal marítimo de cara al miércoles.

Solo este lunes se podrá disfrutar del periodo de calma, antes de las tormentas.

Previsión meteorológica para este lunes

En Catalunya, el día ha comenzado con nubes, mucha humedad y niebla en la costa, el prelitoral, la depresión central y valles del Pirineo y Prepirineo.

Este lunes se presenta especialmente nublado en todo el territorio. Por la tarde puede haber algunos ratos de sol y algunos claros en el cielo en las zonas del litoral y prelitorial. La jornada acabará con nubes medias en el sur del territorio y nubes bajas en el litoral, prelitoral y algunos puntos de la depresión central y del Prepirineo.

En el litoral sur y en la Costa Brava puede llegar alguna precipitación en forma de lluvia aislada muy débil.

El viento esta mañana ha sido flojo y variable en zonas del interior, con algunas rachas moderadas en el litoral, y se mantendrá igual el resto del día, con ráfagas de componente sur y este. Puede llegar alguna racha esporádica más fuerte en el extremo norte de la Costa Brava y en las Terres de l'Ebre.

Sin embargo, la temperatura se mantendrá estable y ligeramente más baja que este domingo.

Martes, en Catalunya

La semana llega con un embolsamiento de aire frío en altura, o dana, que bajará por la costa de Portugal y se instalará en el sur de la Península Ibérica. Esto dará lugar a una nueva borrasca, que ya ha sido nombrada como Regina.

A partir del martes, el cielo estará nublado entre nubes altas y medias que circularán de sur a este y de norte a oeste, sobre todo a media tarde. En el tercio sur del territorio puede haber algunos claros en el cielo.

A lo largo del día llegarán las lluvias al litoral mediterráneo, aunque probablemente serán de intensidad débil, y las cantidades acumuladas pueden ser casi inapreciables. La cota de nieve se mantendrá entre los 1.800 y 2.000 metros.

El viento será flojo con alguna racha moderada en toda Catalunya.

Las temperaturas mínimas y máximas subirán, especialmente en la costa. Y en las zonas del interior, quedarán similares a las actuales.

Miércoles con avisos por viento

De cara al miércoles, seguirá el cielo mayormente nublado en todo el territorio. Se esperan precipitaciones débiles en los dos extremos del litoral y prelitoral a lo largo del día. La cota de nieve se mantendrá en los 1.900 metros.

El viento soplará flojo y moderado, con rachas fuertes en el litoral, prelitoral y zonas elevadas de la depresión central, y serán de componente este, mientras que en el Pirineo y Prepirineo Occidental será un viento flojo y de dirección variable de componente sur.

Sin embargo, el Meteocat ha activado avisos por viento y por el estado del mar, con olas que pueden superar los 2,5 metros.

No obstante, la temperatura mínima seguirá subiendo ligeramente, igual que la máxima.

Catalunya, el resto de la semana

El jueves ya se podrán notar los efectos de la borrasca Regina de forma más intensa. El temporal de viento será más fuerte, con ráfagas que pueden superar los 50 o 60 km/h en la costa de Barcelona y Girona.

Las lluvias serán moderadas y puntualmente intensas. Las cantidades acumuladas podrían llegar a superar los 20 o 30 litros de forma local.

La mitad occidental de Catalunya quedará un poco al margen, pero las precipitaciones sí pueden llegar al interior y al Pirineo.

El cambio meteorológico causado por el temporal se prevé que se consolide el viernes. Las temperaturas pueden volver a bajar a valores habituales para la época por la entrada del viento del norte.

La Tramontana y el Mistral soplarán con rachas de más de 60 o 70 km/h en ambos extremos y todo el litoral tendrá horas de lluvia intensa y persistente.

La cota de nieve bajará hasta cotas medias y bajas en la cordillera del Pirineo.