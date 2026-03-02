La llegada de la borrasca Regina dejará una semana marcada por lluvia, viento, temporal marítimo y calima en gran parte de España

Tras unos días de relativa calma en los cielos españoles, vuelve la inestabilidad y, con ella, los episodios de lluvia, viento, temporal marítimo y hasta irrupciones de calima. Según advierte la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la llegada de la borrasca Regina a España, la decimoséptima de la temporada, empezará dejando huellas en Canarias y el sur peninsular y, después, se desplazará hacia el Mediterráneo. Esta trayectoria augura unos días de mal tiempo en buena parte del territorio español y, probablemente, incluso de grandes fluctuaciones en los termómetros a lo largo de la semana.

El lunes comenzará con un progresivo aumento de la nubosidad en gran parte del territorio peninsular. Se esperan chubascos ocasionalmente tormentosos en el extremo occidental, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes. También se registrarán precipitaciones en el área mediterránea, el tercio sur y, de forma más dispersa, en zonas del interior. Durante esta jornada también se espera que la calima empiece a hacerse notar en el sur peninsular y en Baleares. En el litoral andaluz y en Canarias se activarán los avisos por temporal marítimo, con rachas de viento muy fuertes y mala mar.

El martes, Regina empezará a coger fuerzas. En Canarias y en Andalucía occidental se esperan chubascos tormentosos localmente fuertes, especialmente en el entorno del Estrecho, donde podrán ser abundantes y persistentes. También lloverá en buena parte del área mediterránea y en el interior oriental de la península. Continuará la presencia de polvo en suspensión en la península y Baleares, lo que podrá provocar lluvias de barro en algunos puntos. El viento soplará con rachas muy fuertes en el sur peninsular. En la costa andaluza se prevén olas de entre 3 y 4 metros, y en Canarias el oleaje podrá superar los 5 metros.

Entre el miércoles y el jueves se esperan chubascos localmente abundantes en el mediterráneo

El miércoles la borrasca se desplazará hacia el norte de África, impulsando una masa de aire húmedo hacia la península. Las precipitaciones se extenderán de sur a norte y afectarán a buena parte del territorio. Se espera que puedan ser abundantes en el área mediterránea y en Andalucía, sobre todo en su mitad sur. La calima persistirá en amplias zonas. Se mantendrán los vientos intensos en el sur y el este de la península, así como el temporal marítimo en el mar de Alborán y en Canarias. Las temperaturas bajarán en el tercio sur peninsular, pero en el Cantábrico y en Baleares se podrían superarse los 22 grados, valores elevados para comienzos de marzo.

Lluvias y descenso de las temperaturas

Entre el jueves y el viernes se espera que las precipitaciones derivadas de la borrasca Regina podrán afectar a la mayor parte de la península. Los modelos indican que las lluvias más abundantes se concentrarán en el área mediterránea, donde podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta y granizo. Este fenómeno llegará acompañado de un descenso generalizado de las temperaturas en la península. Tras unos días marcados por temperaturas encima de la media, todo apunta a que hacia finales de esta semana los termómetros marcarán valores más fríos y más acordes con la época del año.

Los pronósticos apuntan a que de cara al fin de semana podría continuar la inestabilidad en el área mediterránea peninsular y en Baleares, aunque con tendencia a ir perdiendo intensidad. No obstante, los expertos afirman que la evolución de esta borrasca a largo plazo todavía presenta incertidumbre por lo que habrá que confirmar los detalles en los próximos días. Por ahora, todo apunta a que esta semana, con el paso de Regina, habrá que volver a sacar los paraguas.