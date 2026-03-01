Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La AEMET anuncia la llegada de la borrasca Regina, que dejará temporales marítimos y fuertes rachas de viento en varias zonas de España

Será a partir del martes cuando las lluvias lleguen al litoral mediterráneo, afectando a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Murcia y algunas zonas de Andalucía

Olas en el mar a causa del viento en Portbou.

Olas en el mar a causa del viento en Portbou. / Santi Coll / EMP

Inés Sánchez

Inés Sánchez

Catalunya ha vivido la primera semana de calma anticiclónica tras casi seis meses de lluvias constantes en las que el tren de borrascas han dejado avisos constantes a la población. Sin embargo, esta pequeña tregua parece haber finalizado con el nombramiento de la borrasca Regina, la decimoséptima de impacto de esta temporada.

La llegada de la primavera meteorológica, que ha iniciado este domingo, coincide con un frente atlántico que entrará por Galicia y volverá a traer inestabilidad durante la primera semana de marzo. La AEMET ya ha anunciado la llegada de una nueva borrasca, que afectará principalmente a Canarias y al sur y este de la península, y que dejará temporales marítimos y "rachas muy fuertes de viento" en varias zonas del país.

Según el modelo europeo (ECMWF) será a partir del martes cuando las lluvias lleguen al litoral mediterráneo, afectando a Catalunya, la Comunitat Valenciana, Murcia y algunas zonas de Andalucía. "A lo largo del día se espera precipitación en el litoral y el prelitoral, sobre todo en los dos extremos, mientras que es posible en otros puntos de Catalunya, especialmente durante la tarde. Será de intensidad débil y se acumularán cantidades escasas o poco abundantes de precipitación", recoge el Meteocat.

La AEMET ha activado este martes avisos de nivel amarillo en varias zonas del norte, sur y sureste peninsular tras la llegada de Regina. Rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora afectarán a algunas zonas de Andalucía, Comunitat Valenciana y Galícia.

El pasado fin de semana fue el primero en Catalunya sin lluvia desde hace casi medio año, algo que no sucedía desde el 6 y 7 de septiembre. La persistencia de un anticiclón rompió una racha de 23 fines de semana consecutivos en los que ha llovido en un punto u otro de Catalunya y dejó la primera semana de estabilidad tras meses de lluvias constantes en el territorio.

