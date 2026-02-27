Cambio radical del tiempo en Catalunya este fin de semana: días grises

Después del clima anticiclónico de las últimas semanas, llega de nuevo un periodo gris.

El mes de marzo comienza con cambios en el tiempo que acabarán con la estabilidad.

La causa de esta alteración viene marcada por una borrasca fría aislada del Atlántico, que se colocará entre el golfo de Cádiz y las islas Canarias, rompiendo la circulación general atmosférica.

Previsión para este viernes

La previsión meteorológica en Catalunya ya anuncia un cambio ligero de patrón.

El día ha comenzado con bancos de nubes bajas en la costa y con algunas nieblas marítimas locales en el litoral.

La nubosidad irá aumentando en el resto del territorio, lo que dejará el cielo cubierto con algunos claros, y el ambiente se mantendrá húmedo y fresco durante el día.

El viento llega débil desde el sur y sudeste, con alguna ráfaga moderada en la Costa Brava. Mientras, la temperatura se mantiene similar a la de los pasados días, con un aire más fresco en la costa y suavidad en el resto de territorio, con máximas situadas entre 15ºC y 20ºC.

Por la noche llega el frío con las inversiones térmicas en zonas del interior y en valles, pero sin heladas previstas.

Catalunya, durante el fin de semana

De cara al fin de semana, se prevé un frente más nublado, que llega con algo de polvo sahariano.

El cielo del sábado probablemente quedará con una abundante nubosidad, nieblas marítimas y calima. A partir del mediodía, se esperan precipitaciones débiles en la mitad oeste de Catalunya. Las más abundantes se registrarán en puntos del Pirineo y Prepirineo, donde la cota de nieve estará entre los 1.600 metros.

El domingo ya puede haber más claros, pero aún con el cielo enturbiado. Las nubes más bajas pueden estar en zonas del sector central del prelitoral, la depresión Central i el Prepirineo, y no se descarta que lleguen las primeras gotas de barro en el Pirineo. En el resto de territorio, mientras, se prevé que el cielo esté poco nublado.

La temperatura puede bajar por la entrada de un flujo marítimo, pero sin volver al frío extremo propio del invierno.

Primera semana de marzo

El sol puede volver el próximo lunes, aunque difuminado por el polvo sahariano. Está previsto que se intercale con nubes, que serán más frecuentes en la costa. Es probable que lleguen algunas precipitaciones, aunque no se han concretado las zonas todavía.

El martes llegará con un clima similar al del día anterior. Las probabilidades de lluvias débiles aumentan en muchas zonas y es probable que lleguen con barro.