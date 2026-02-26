El rincón de Catalunya donde el viento alcanza los 170 km/h: este es el motivo
La localidad gerundense es un escenario idílico para que se creen vendavales de gran intensidad debido a su ubicación geográfica
El temporal de viento sigue activo en el Empordà y Terres de l'Ebre: rachas de 100 km/h tras los 172 registrados en Portbou
Las imágenes que está dejando el temporal de viento en Catalunya
Catalunya ha vivido recientemente uno de los temporales de viento más fuertes de las últimas décadas, que incluso ha dejado varios heridos y situaciones muy desagradables. Vinculado a esto, surge una pregunta: ¿en qué zona de Catalunya hace más viento?
La respuesta es en un municipio y localidad española situada en el norte de la parte oriental de la comarca de l'Alt Empordà, en la provincia de Girona. Este municipio cuenta con unos paisajes preciosos y rutas maravillosas, como el camino de Walter Benjamin como se puede ver en la web del Ayuntamiento de Portbou, que así se llama el lugar. Todo esto suele quedar en un segundo plano por un molesto fenómeno natural: el viento.
Valores históricos
Esta localidad llegó a registrar, el pasado día 15, valores de rachas de viento de hasta 172,1 kilómetros por hora, según se observa en la web del Meteocat. Aparte, en la misma página de internet se puede ver cómo casi cada día está entre los municipios con mayores velocidades de viento.
Ubicación geográfica
La explicación de por qué sucede este fenómeno es sencilla: su ubicación geográfica. Portbou está situado frente al Golfo de León. Esta situación genera que, cuando la Tramontana entra, lo hace con continuidad y con un impacto visible en el día a día del municipio. Básicamente: el mar abierto al norte y el corredor que forman las montañas crean un escenario idílico para que el viento alcance valores desorbitados y totalmente fuera del alcance del resto de Catalunya.
Los habitantes de Portbou están acostumbrados al viento, pero los valores alcanzados recientemente han generado cierto miedo. Lo cierto es que el viento empieza a ser peligroso sobre los 90 km/h, y la máxima velocidad registrada en Portbou ha llegado a duplicar esa cifra.
La población del municipio tiene muy claro que esta situación de viento extremo es peligrosa para ciertas actividades cuotidianas, como andar, o en catástrofes como los incendios.
