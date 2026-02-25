Nieblas marítimas: así se forma el fenómeno que está afectando a Catalunya | VÍDEO

El tiempo continúa sin apenas cambios: sigue la estabilidad, el sol, las nieblas e inversiones térmicas.

Sin embargo, Catalunya se ha despertado este miércoles con grandes nieblas en numerosas zonas.

En las playas de la comunidad autónoma y de las islas Baleares han aparecido las nieblas marítimas, un fenómeno común para esta época, pero que siempre sorprende verlo.

Nieblas marítimas

Las nieblas marítimas suelen formarse entre el final del invierno y principio de primavera por el contraste de temperaturas entre dos masas.

Niebla marítima en la playa de la Barceloneta. / Joan Cortadellas

Esta, que también se conoce como niebla de advección, suele aparecer en las primeras horas del día de jornadas con presencia de nubes bajas sobre el mar.

Se genera por el contraste del agua (fría), y el aire (más cálido), que acaba condensándose y creando un vapor húmedo que queda estático sobre el mar hasta que el viento de Levante la empuja hacia la costa.

El fenómeno reduce drásticamente la visibilidad, perjudicando a quiénes navegan.

Otros fenómenos ópticos

Este martes también se vieron los 'pilares de sol', otro tipo de fenómeno óptico que provoca el anticiclón.

Son columnas verticales de luz que se reflejan en el cielo por el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda de luz, donde rebotan los rayos solares con algunos cristales de hielo formados en las nubes más altas, normalmente las nubes de cirroestratos.

También hay más fenómenos causados por las altas presiones como la capa marronosa de contaminación sobre las grandes ciudades que se puede ver desde los puntos más elevados.

Previsión para este miércoles

La previsión para este miércoles anuncia un día dominado por el sol, con algunas nubes altas en el oeste, entre las comarcas de Lleida y Tarragona. Nubes más bajas en les Terres de l'Ebre y el Empordà.

Además de las nieblas marítimas que ya se han visto en tramos del litoral.

El viento será flojo y girará del este a sudeste, arrastrando más humedad del mar Mediterráneo. Y la visibilidad empeorará notablemente por la contaminación.

En la costa y el prelitoral, las temperaturas bajarán unos pocos grados, y en el resto de Catalunya se mantendrán parecida a los pasados días. Pero la noche será más fría por las inversiones térmicas, que mantendrán las mínimas entre los 0ºC y los 5ºC en la mitad norte del territorio y en los valles.

Catalunya, durante la semana

La previsión meteorológica prevé que el anticiclón se reforzará el jueves, pero que será el último día de sol. No habrá nubosidad, pero si algunas nieblas marítimas en la costa de los dos extremos del territorio.

El viernes ya llegarán las primeras nubes del oeste con la entrada del polvo sahariano en suspensión que probablemente enturbie el cielo. No hay previsión de lluvia y las temperaturas serán suaves, similares a la de los anteriores días.

La atmósfera se comenzará a mover con el inicio del fin de semana. El cielo quedará blanquecino con una mezcla de nubes y polvo del Sáhara que aumentará la calima.

El domingo será más nublado, pero sin ningún cambio destacable.

En la primera semana de marzo, el anticiclón se debilitará por las borrascas que pasan por Portugal. Las lluvias pueden volver la próxima semana, poniendo fin a esta configuración atmosférica.