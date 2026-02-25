Tiempo
Nieblas marítimas: así se forma el fenómeno que está afectando a Catalunya | VÍDEO
Las playas catalanas se cubren de una capa de nubes bajas en un suceso común en primavera
Niebla en Barcelona: ¿por qué gran parte del litoral mediterráneo se ha despertado envuelto en una espesa capa de neblina?
Polvo sahariano, a la vista: de Canarias a Catalunya, en los próximos días
El tiempo continúa sin apenas cambios: sigue la estabilidad, el sol, las nieblas e inversiones térmicas.
Sin embargo, Catalunya se ha despertado este miércoles con grandes nieblas en numerosas zonas.
En las playas de la comunidad autónoma y de las islas Baleares han aparecido las nieblas marítimas, un fenómeno común para esta época, pero que siempre sorprende verlo.
Nieblas marítimas
Las nieblas marítimas suelen formarse entre el final del invierno y principio de primavera por el contraste de temperaturas entre dos masas.
Esta, que también se conoce como niebla de advección, suele aparecer en las primeras horas del día de jornadas con presencia de nubes bajas sobre el mar.
Se genera por el contraste del agua (fría), y el aire (más cálido), que acaba condensándose y creando un vapor húmedo que queda estático sobre el mar hasta que el viento de Levante la empuja hacia la costa.
El fenómeno reduce drásticamente la visibilidad, perjudicando a quiénes navegan.
Otros fenómenos ópticos
Este martes también se vieron los 'pilares de sol', otro tipo de fenómeno óptico que provoca el anticiclón.
Son columnas verticales de luz que se reflejan en el cielo por el cambio de dirección y velocidad que experimenta una onda de luz, donde rebotan los rayos solares con algunos cristales de hielo formados en las nubes más altas, normalmente las nubes de cirroestratos.
También hay más fenómenos causados por las altas presiones como la capa marronosa de contaminación sobre las grandes ciudades que se puede ver desde los puntos más elevados.
Previsión para este miércoles
La previsión para este miércoles anuncia un día dominado por el sol, con algunas nubes altas en el oeste, entre las comarcas de Lleida y Tarragona. Nubes más bajas en les Terres de l'Ebre y el Empordà.
Además de las nieblas marítimas que ya se han visto en tramos del litoral.
El viento será flojo y girará del este a sudeste, arrastrando más humedad del mar Mediterráneo. Y la visibilidad empeorará notablemente por la contaminación.
En la costa y el prelitoral, las temperaturas bajarán unos pocos grados, y en el resto de Catalunya se mantendrán parecida a los pasados días. Pero la noche será más fría por las inversiones térmicas, que mantendrán las mínimas entre los 0ºC y los 5ºC en la mitad norte del territorio y en los valles.
Catalunya, durante la semana
La previsión meteorológica prevé que el anticiclón se reforzará el jueves, pero que será el último día de sol. No habrá nubosidad, pero si algunas nieblas marítimas en la costa de los dos extremos del territorio.
El viernes ya llegarán las primeras nubes del oeste con la entrada del polvo sahariano en suspensión que probablemente enturbie el cielo. No hay previsión de lluvia y las temperaturas serán suaves, similares a la de los anteriores días.
La atmósfera se comenzará a mover con el inicio del fin de semana. El cielo quedará blanquecino con una mezcla de nubes y polvo del Sáhara que aumentará la calima.
El domingo será más nublado, pero sin ningún cambio destacable.
En la primera semana de marzo, el anticiclón se debilitará por las borrascas que pasan por Portugal. Las lluvias pueden volver la próxima semana, poniendo fin a esta configuración atmosférica.
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
- FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño
- Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: 'Llevo 8 días sin hablar con ellos
- Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer 'precursor' del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra