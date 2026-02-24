¿Cuándo vuelve el mal tiempo en España?

Por primera vez desde que empezó el año, España vive una semana marcada por el buen tiempo, cielos despejados y temperaturas por encima de la media para la época. Sin embargo, en algunos puntos de la península, esto tiene fecha de caducidad breve.

Los modelos contemplan una llegada de un frente en Galicia, este martes, que aumentará la nubosidad y dejará lluvias débiles. El miércoles se espera que el frente siga avanzando y deje lluvias en buena parte de Galicia, que podrán ser abundantes en algunos puntos de la mitad occidental. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en Asturias y en el oeste de Castilla y León. En el resto del oeste peninsular aumentarán las nubes, aunque sin lluvias significativas. El ambiente será más fresco en la mitad occidental debido a la mayor nubosidad, y también descenderán ligeramente las temperaturas en el área mediterránea. Aun así, en el Cantábrico oriental y el sureste se volverán a rondar los 24 o 25 grados. En Canarias, el miércoles comenzará a remitir la calima con la llegada de vientos del norte.

El jueves predominará de nuevo el tiempo estable en la península, con nieblas matinales en el interior y ausencia casi total de precipitaciones. Las temperaturas subirán en el oeste peninsular y, en general, seguirán siendo altas para la época del año. En Canarias, en cambio, podrían registrarse lluvias en el norte de las islas, localmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas continuarán bajando en el archipiélago, consolidando la normalización térmica tras el episodio cálido y de polvo en suspensión.

De cara al viernes y al fin de semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Podría llegar un frente que deje lluvias en zonas de la mitad norte peninsular y provoque un ligero descenso de las temperaturas. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), "de cara al viernes y fin de semana podría llover en más zonas de la mitad norte". Además, en ese tramo final de la semana, todo apunta a que los valores térmicos tenderán a normalizarse, con un ambiente más fresco y más acorde a finales de febrero.