La niebla obliga a desviar un vuelo a Barcelona y a cancelar otros dos en Ibiza

La densa niebla de este martes por la mañana en Baleares ha obligado a desviar a Valencia al menos tres vuelos que debían aterrizar en Ibiza. También se ha desviado un avión a Barcelona. En total, según el panel informativo de AENA, hay desviados ocho vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto de la isla a primera hora de la mañana. Desde el gestor aeroportuario apuntan que tan solo cuatro se han devido a la baja visibilidad.

Además, en toda la mañana se han cancelado otros dos vuelos: un Palma a Ibiza y un Ibiza a Palma de la compañía Air Nostrum, según detallan desde Aena. Hasta las 8.30 horas había programados nueve vuelos de distintas compañías con destino a Barcelona, Palma y Madrid.

Panel informativo en el aeropuerto / DI

Este lunes en el aeropuerto de Palma se repitieron las demoras en los aterrizajes y despegues de los vuelos por la niebla que cubría la bahía de la ciudad, y que obligó a activar los procedimientos de baja visibilidad LVP, según detallaron controladores aéreos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé en las islas brumas y bancos de niebla y predominio de cielo poco nuboso o despejado durante la jornada.

El pronóstico es de temperaturas con pocos cambios y viento flojo en el archipiélago.