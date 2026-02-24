Tiempo
Lluvias de sangre: el fenómeno meteorológico que está por llegar a estas zonas
El tiempo pasa de un clima primaveral a precipitaciones acompañadas de barro antes de acabar el mes
Polvo sahariano, a la vista: de Canarias a Catalunya, en los próximos días
La primavera se adelanta en Catalunya: por encima de los 20ºC
El tiempo puede volver a cambiar después del fin de semana más soleado del mes y de lo que va de año.
El anticiclón deja paso a un frente atlántico que comenzará a notarse desde este martes por el oeste peninsular y podrá dejar lluvias en varios puntos.
Lluvias de sangre
Lo que llama la atención de las próximas lluvias es su composición, ya que, debido al episodio de calima que está llegando a las Islas Canarias, los vientos del sur en capas medias impulsarán el polvo en suspensión hacia la península Ibérica.
Por lo que las precipitaciones llegarán con barro, un fenómeno que se conoce como lluvias de sangre, por el pigmento que da el barro a las gotas de agua, que pueden ensuciar calles, fachadas, terrazas y coches.
Calima desde Canarias
El centro del anticiclón se está desplazando entre la Península y el norte de Argelia, lo que comporta una circulación de vientos de Levante que va desde el corazón del Sáhara hacia las Islas Canarias, transportando la calima.
Este polvo sahariano viajará a la Península y a partes de Europa desde el archipiélago. Incluso, existe la posibilidad de que llegue a Catalunya. Aunque es más probable que quede suspendida en el oeste del país, y toque la comunidad de forma muy ligera.
Precipitaciones y barro en Catalunya
Lo que sí es probable que llegue a Catalunya de cara al fin de semana es un episodio de precipitaciones débiles en forma de lluvia en Lleida y Tarragona, y algunas de nieve en el Pirineo.
Por lo que, con que la calima roce el territorio, también veremos ligeramente esas lluvias de sangre a partir del sábado.
Lluvias intensas en la Península
Las primeras lluvias aparecerán en las últimas horas de este martes en las zonas más occidentales de Galicia.
Desde el miércoles, las precipitaciones se intensificarán en el oeste gallego, donde se pueden formar tormentas, que podrían extenderse irregularmente por Asturias, la mitad de Castilla y León y el oeste de Extremadura.
La mitad norte del país ya quedará cubierta por lluvias el viernes y fin de semana; una lluvia que viene acompañada por el polvo sahariano en forma de barro.
