La primavera se adelanta en Catalunya: por encima de los 20ºC

Las temperaturas primaverales son una constante estos días en Catalunya y no es raro que superen los 20ºC en las horas más templadas del día.

Para alegría de muchos, esta configuración atmosférica aún no tiene fin y febrero acabará con buenaza, es decir, con un clima agradable y soleado.

Además, se pueden batir récords de temperaturas en Europa para esta época por la irrupción de una masa de aire muy suave.

Previsión para este martes

El anticiclón deja un martes monótono en Catalunya, con un cielo destapado, muchos ratos de sol, y algunos intervalos de nubes altas y medias que dejan una atmósfera blanquecina en el tercio occidental y norte del país.

No hay ninguna previsión de próximas precipitaciones.

Niebla en Barcelona. / Zowy Voeten

Algunas nieblas matinales y nubes más bajas se han dado en la depresión central y puntos del litoral sur y norte. Sobre las zonas de mar se han formado algunas primeras nieblas marítimas, pero sin adentrarse en las playas.

Escasez de viento

El viento será débil durante todo el día. La calidad del aire ha empeorado por el estancamiento de masas de aire, por lo que hay más contaminación en las grandes ciudades.

La temperatura sube y supera los 20ºC en algunos pueblos y ciudades como Girona capital y no se descarta alcanzar los 22 o 23ºC en el prelitoral.

Sin embargo, las noches serán más frías en el interior por la inversión térmica y con heladas débiles locales.

El ambiente recuerda más a la primavera y temperaturas más propias de finales de marzo que de febrero.

Catalunya, durante la semana

El miércoles se espera un día similar, con nieblas matinales y nubes altas muy finas que se intercalan con el sol.

Entrará un flujo húmedo marítimo que puede incrementar la humedad y las nubes más bajas durante las primeras horas en el Pirineo, el Empordà, las Terres de l'Ebre (ambas, en Girona) y otros tramos de costa.

Un frente poco activo afectará Catalunya, provocando un retroceso en los termómetros, pero no se esperan precipitaciones en ningún punto.

La renovación del aire mejorará y las nieblas perderán intensidad, por lo que la radiación solar puede aumentar en las poblaciones del interior.

Las temperaturas subirán más en la Plana de Lleida, superando los 20ºC. Mientras que en la costa y el prelitoral, estas bajarán.

También el jueves

De cara al próximo jueves, se prevé el mismo clima anticiclónico, con calmas invernales y mucha estabilidad.

Predominará el sol con alguna nube alta, y en la costa pueden aparecer las nubes estratos.

Las temperaturas se estancan entre los 15 y 18ºC en la costa y el prelitoral, y en el interior puede rozar los 20ºC por su ambiente más suave.

Durante el viernes, tampoco se espera ninguna novedad climática. Volverá a dominar el sol, con algunas nubes pasajeras, y las temperaturas se mantendrán relativamente altas para febrero.

Nieve el fin de semana

En el Pirineo puede darse algún chubasco y en las cotas más altas puede volver la nieve.

Esta semana habrá un gran contraste de temperatura entre el día y la noche, ya que los termómetros bajarán notablemente por la noche.

El sábado sí puede ser más inestable, con precipitaciones débiles en la mitad occidental en forma de lluvia en Lleida y Tarragona, y nieve en el Pirineo. Las temperaturas serán más bajas en las zonas del interior.