España se adentra en la primera semana del año de buen tiempo y temperaturas por encima de la media

Por primera vez desde que empezó el año, España se adentra en una semana marcada por el buen tiempo, cielos despejados y temperaturas por encima de la media para la época. En estos momentos no hay ni un solo aviso meteorológico a la vista. Ni por lluvia, ni por viento, ni por cualquier otra inclemencia del cielo. Tras unas interminables semanas marcadas por el inacabable paso de borrascas, lluvias torrenciales, temporales marítimos y vendavales históricos, la llegada de un anticiclón pronostica (por fin) una semana de tiempo estable, con valores térmicos inusualmente altos y sin grandes precipitaciones a la vista. Los meteorólogos apuntan a que aún es pronto para saber si estos valores se mantendrán a largo plazo pero, al menos por ahora, en buena parte de España parece que empieza a oler a primavera (aunque, desde el punto de vista meteorológico, esta estación no arranca hasta el 1 de marzo).

Los modelos indican que este lunes estará dominado por la estabilidad atmosférica tanto en la península como en Baleares. Para esta jornada se esperan cielos despejados en buena parte del territorio. Las temperaturas irán subiendo, especialmente en el norte, donde en ciudades como Bilbao se podrían superar los 20 grados. En ciudades del interior, como Cuenca, el día destacará por su elevada amplitud térmica ya que durante la madrugada se registrarán temperaturas en torno a los 0 grados y por la tarde se llegará hasta los 22 grados. En Canarias, este lunes se espera la llegada de un marcado episodio de calima.

El martes continuará el predominio de cielos entre despejados y poco nubosos en la mayor parte del país, excepto en Galicia, donde se espera la llegada de un frente que aumentará la nubosidad y dejará lluvias débiles. Las temperaturas apenas variarán en el conjunto del territorio, manteniéndose entre 18 y 20 grados o incluso más en amplias áreas de la Península. En la costa cantábrica podrían registrarse hasta 25 grados en Bilbao y Oviedo, mientras que Murcia alcanzaría los 27. En Canarias continuará la calima intensa, con valores que podrían situarse de nuevo entre 28 y 30 grados en algunos puntos.

Lluvias en el cantábrico

El miércoles se espera que el frente siga avanzando y deje lluvias en buena parte de Galicia, que podrán ser abundantes en algunos puntos de la mitad occidental. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en Asturias y en el oeste de Castilla y León. En el resto del oeste peninsular aumentarán las nubes, aunque sin lluvias significativas. El ambiente será más fresco en la mitad occidental debido a la mayor nubosidad, y también descenderán ligeramente las temperaturas en el área mediterránea. Aun así, en el Cantábrico oriental y el sureste se volverán a rondar los 24 o 25 grados. En Canarias, el miércoles comenzará a remitir la calima con la llegada de vientos del norte.

El jueves predominará de nuevo el tiempo estable en la península, con nieblas matinales en el interior y ausencia casi total de precipitaciones. Las temperaturas subirán en el oeste peninsular y, en general, seguirán siendo altas para la época del año. En Canarias, en cambio, podrían registrarse lluvias en el norte de las islas, localmente acompañadas de tormentas. Las temperaturas continuarán bajando en el archipiélago, consolidando la normalización térmica tras el episodio cálido y de polvo en suspensión.

Entre el viernes y el fin de semana podrían bajar las temperaturas hasta alcanzar valores habituales para la época

De cara al viernes y al fin de semana aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Podría llegar un frente que deje lluvias en zonas de la mitad norte peninsular y provoque un ligero descenso de las temperaturas. Según afirma la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), "de cara al viernes y fin de semana podría llover en más zonas de la mitad norte". Además, en ese tramo final de la semana, todo apunta a que los valores térmicos tenderán a normalizarse, con un ambiente más fresco y más acorde a finales de febrero.